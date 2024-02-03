Пашинян возглавит заседание Евразийского межправительственного совета

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Казахстан.

Сегодня в Алматы он будет председательствовать на заседании Евразийского межправительственного совета.

В начале года Никол Пашинян обратился к лидерам стран ЕАЭС в связи с председательством Армении в 2024 году и подчеркнул важность пересмотра принципов и инструментов экономического взаимодействия.

«Сегодняшняя нестабильность мировой экономики требует пересмотра принципов и инструментов экономического взаимодействия. В этих условиях мы должны приложить все усилия для обеспечения полноценного функционирования ЕАЭС на благо граждан и бизнеса наших стран», - говорилось в обращении Пашиняна.

Выступая 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Никол Пашинян напомнил, что «ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и, тем более, геополитической повестки».

«Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции. ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями. Базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений, это точно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения», - отмечал Пашинян.