Победа Грузии, мой любимый Чивадзе и чемпионат мира 1982 года

26 марта 2024 года сборная Грузии по футболу совершила чудо и, победив сборную Греции в серии послематчевых пенальти, завоевала путевку на чемпионат Европы. Летом в Германии Грузия будет играть в одной группе со сборными Португалии, Чехии и Турции.



Когда я был маленьким, мне очень нравился капитан тбилисского «Динамо» Александр Чивадзе. Как-то летом мы ехали на поезде то ли в Пицунду, то ли в Гудауту, и, узнав, что у нас будет короткая остановка в Тбилиси, я на полном серьезе спросил родителей: «А Чивадзе придет меня встречать?».



Чемпионат мира, проходивший в Испании в 1982 году, - одно из самых ярких воспоминаний детства. В сборной СССР играл полузащитник ереванского «Арарата» Хорен Оганесян, а тбилисское «Динамо» представляло сразу несколько футболистов. Помимо Александра Чивадзе, в состав сборной входили Тенгиз Сулаквелидзе, Рамаз Шенгелия и Виталий Дараселия. Кстати, Дараселия погиб в том же 1982 году в автокатастрофе.







В марте 2015 года в Ереване должна была пройти игра ветеранов, посвященная 60-летию Хорена Ованнисяна, накануне которой я попросил своего друга Мишу Вигнанского побеседовать с Александром Чивадзе.



«В Ереване нас всегда принимали на самом высоком уровне. Как же могло быть иначе? Я сам вырос в старинном тбилисском районе - Нахаловке, в «итальянском дворике», дружил, не разбирая национальностей, с русскими, армянами, азербайджанцами, греками. Сколько лет прошло после завершения карьеры, а мы остались друзьями с Хореном. Он на днях приезжал в Тбилиси, мы тепло общались.



Вспоминая советскую сборную 1982 года, Александр Чивадзе говорил:



«Я думаю, в 1982-м была одна из лучших сборных СССР за всю историю, но нам немного не повезло. Во-первых, помешали травмы некоторых ведущих футболистов - Леонида Буряка, Вагиза Хидиятуллина, Давида Кипиани. Ну и, конечно, была непонятная ситуация с тем, что сборной руководило трио - Константин Бесков, Нодар Ахалкаци и Валерий Лобановский».



Дождемся чемпионата Европы и будем болеть за сборную Грузии.



Ара Тадевосян - директор Медиамакс