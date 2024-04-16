Новые армянские иллюзии и альтернативы

Предлагаем вашему вниманию статью депутата Национального Собрания Армении, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна.

Армен Геворгян

Армения сегодня находится в ситуации сильной геополитической турбулентности. Дискуссия о евразийской или европейской перспективе исторически преждевременна, геополитически неадекватна и внутриполитически вредна. Для Армении на данном этапе важно сохранение стратегической стабильности и последовательности, а также избежание геополитической изоляции. Вопрос выбора между Западом и Россией не создает для Армении дополнительных возможностей геополитической мобильности, но обостряет отношения с историческими союзниками и создает новые условия для продолжения удовлетворения прихотей тюркской коалиции.

Очевидно, что под политикой так называемой диверсификации внешних отношений, достижения мира с соседями и укрепления суверенитета, идет очень опасный для нашей государственности процесс «отрывания» Армении от России. Под него подводятся тезисы о том, что современная Армения должна избавиться от якобы трех иллюзий, которыми жила все годы независимости: «Арцах может быть независимым и свободным», «Мир признает геноцид армян и призовет Турцию к ответственности» и «Россия наш надежный союзник и защитник».

Авторы этого подхода считают, что общество, которое смирится с потерей этих «иллюзий» будет готово жить в новом армянском государстве, которое будет устраивать прежде всего тюркских соседей и новых геополитических попечителей. Вместо этих на самом деле фундаментальных для нашей национальной идентичности и целостности постулатов, нам предлагаются уже по-настоящему иллюзии типа «Запад нам поможет», «Для тюрков нет армянского вопроса», «Без России будет лучше».

Россия

Фактически не скрываются намерения отобрать ключи у России от Южного Кавказа и передать Турции, что происходит в том числе из-за деформации фактора России как защитницы армян. Считаю важным обозначить, что стратегически присутствовать в Армении объективно - значит быть ее защитником. Не быть в Армении, значит уйти с Южного Кавказа. Именно поэтому, важно получить ответы на такие вопросы:

1. Существует ли вообще долгосрочная армянская стратегия у России и как она проявляется? Как представляет Россия свою дальнейшую политику в регионе?

2. Как представляет Россия новую архитектуру безопасности на Южном Кавказе, в том числе в контексте деятельности ОДКБ на южном фланге организации, усиливающегося в регионе тюркского фактора и возрастающего напряжения из-за энергетических ресурсов Каспия?

3. Закрыла ли для себя Россия тему армянского Карабаха?

Очевидно, что России необходимо устранять аморфность и множество внутренних противоречий в таких действующих постсоветских форматах как СНГ, ОДКБ. В то же время, мы должны понимать, что армянский подход: экономически жить за счет России, но пренебрегать ее стратегическими интересами (в ситуации с ЕАЭС, с одной стороны, и ОДКБ, с другой) российской элитой воспринимается как аномалия и не сможет долго продолжаться.

Фото: Photolure

Нельзя игнорировать и то, что несмотря на санкции, Россия становится более самодостаточной и уверенной, происходят переориентация рынков и логистических маршрутов, а также цивилизационно-геополитический разворот на Восток. При этом очевидно, что Россия с ее 2,5 трлн долларами ВВП противостоит экономической мощи в более чем 50 трлн долларов. Армия России, несмотря на все проблемы и трудности, первого этапа, тем не менее, стала достаточно боеспособной и одной из самых мощных в мире. А опыт Сирии показал, что Россия может позволить себе стать военными фактором далеко от своих национальных границ. А по мере дальнейшего продвижения России на Украине, ее желание интенсивнее сосредоточиться на других направлениях своего традиционного стратегического присутствия будет только усиливаться.

Запад

Понятно, что Европа олицетворяет благополучие, безопасность и справедливость, а для многих армян европейская перспектива, в первую очередь, является возможностью безвизовых поездок. Но сегодня уже нет той очевидности, которая была более 20 лет назад. Как показывают последние социологические исследования, такие традиционные ценности как патриотизм, семья и религия стремительно теряют в западном мире свою актуальность и прежнее значение, что делает современную модель демократического образа жизни Европы спорной.

При всей важности и привлекательности европейской перспективы, мы должны понимать и осознавать, что она не есть панацея от наших проблем, особенно для выстраивания новых отношений с тюркскими соседями, а лишь исключительная возможность улучшения качества государства изнутри. Кроме того, европейская перспектива становится все более неопределенной, так как конфликт на Украине делает ее все более сложной для самой Европы. Для ЕС сужается пространство маневрирования и сохранения кристальности своих ценностей, а также принципов и механизмов функционирования. При этом увеличиваются перспективы прямого геополитического столкновения с Россией.

Западу, прежде всего для обслуживания собственной внутренней политической повестки, сейчас нужна история успеха для нивелирования многих провалов последних лет. Определяющими элементами такой потенциальной истории успеха видятся скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также налаживание отношений между Арменией и Турцией. Все это, кроме всего остального, превратит военно-политическую компоненту в отношениях Армении и России в неактуальную для новых и будущих поколений армянства. Но мы не должны попасть в этот стратегически опасный капкан взамен на эфемерную европейскую перспективу и новые обещания лучшей жизни.

Есть ли гарантии того, что ЕС будет сплоченным при решении вопросов Армении, когда придет время для практических шагов? Азербайджан методично подсаживает на свою газовую и нефтяную иглу многие европейские страны, тем самым создавая альянс партнеров-сторонников, через которых сможет блокировать все ключевые для нас решения в ЕС. Уже сегодня, даже на этапе обсуждения потенциальных перспектив развития сотрудничества в формате Армения-США-ЕС, Турция и Азербайджан открыто показывают свое несогласие и возмущение. И это только начало. Активное вхождение Запада в регион через Армению, наряду с отложенным вопросом о скорой европейской перспективе Турции, а также исторически сложившимися интересами на Южном Кавказе, может привести к появлению мощной антиармянской коалиции в составе России, Турции, Ирана и Азербайджана и, как следствие, к потенциальной геополитической изоляции Армении. Готовы ли мы и наши западные партнеры к такому развитию событий?

Полезно, чтобы мы задумались также над вопросами: как улучшится жизнь граждан ЕС после прихода новых членов? Нужно четко понимать какая от нас польза для ЕС? Что может дать членство в ЕС Армении, чего невозможно нам иметь сегодня без него? Насколько для нас понятны и приемлемы последние заявления представителей ЕС и НАТО про новую доминирующую роль Турции в регионе?

Кстати, в контексте так называемого нового выбора между центрами геополитического влияния, все ясно как раз с Россией - она не скрывает свои геополитические цели и стремления, ей по большому счету все равно как устроена внутренняя жизнь в Армении. Больше или меньше демократии - ее не волнует. С Западом сложнее. Последние годы показали, что для Запада приемлемо недемократическими методами якобы развивать демократию и обеспечивать верховенство закона, лишь бы это привело к усилению анти-российского геополитического вектора властей.

А какова альтернатива?

Альтернативой должна стать политика Армении, которая, основываясь на принципах реализма, прагматизма и рационализма, обеспечит геополитическую стабильность и позволит:

Во-первых, избежать превращения России в сильного геополитического противника, ухудшения с ней торгово-экономических отношений, и большого раскола в армянской диаспоре, чтобы Армения окончательно не превратилась в Родину только живущих в ней армян.

Во-вторых, найти новые и более разумные решения для развития страны и выстраивания новых отношений с соседями в самом регионе и недопущения формирования широкой антиармянской региональной коалиции.

Для появления геополитической стабильности нужен важный ресурс – доверие к властям Армении со стороны основных союзников и партнеров. Политика постоянного заигрывания и шараханья от одного центра влияния к другому привела к тому, что уровень доверия к Армении сегодня носит абсолютно ситуативный характер и никак не способствует нахождению стратегически важных проармянских решений.

Развитие событий в мире свидетельствует о том, что все универсальные международные механизмы сдерживания и принуждения к миру не работают, и эта ситуация уже не изменится. Оптимальные решения находятся на уровне узких региональных и межгосударственных форматов. Для долгосрочной стабильности и безопасности региона должна быть выстроена новая система сдержек и противовесов, и в первую очередь, по вопросам национальной обороноспособности. В этом вопросе у нас не должно быть комплексов: например, продолжения интенсивного двухстороннего сотрудничества с Россией, выстраивания смелых перспектив с Ираном, а также поиск новых партнеров по вопросам военно-технического сотрудничества в Европе и Азии. Разумность такой политики должна заключаться в том, чтобы не растерять все источники своего текущего экономического благополучия, за счет которых нужно будет выстраивать эффективную систему национальной безопасности сегодня, а не завтра (в том числе закупать необходимое оружие).

Но при стратегической стабильности мы можем и должны стать интересным субъектом приложения интересов блока БРИКС+, который может четко обозначить свой геополитический интерес к Армении и в определенной степени нейтрализовать планы тюркской экспансии в регионе. Не стоит забывать о растущей роли этой организации в новом глобальном миропорядке и, что ее ключевыми членами наряду с Россией являются Китай и Индия.

Для Армении реально открываются перспективы выхода на иранский рынок, в том числе в рамках ЕАЭС, а также возможность запуска новых инфраструктурных проектов, которые приведут к формированию международного логистического коридора: Персидский Залив - Черное море. Такой сквозной коридор уменьшит зависимость Ирана и арабских стран от тюркских стран региона для выхода к портам Черного моря, может стимулировать активизацию перезапуска железной дороги из Грузии в Россию (поток уже будет не только армянский), а также глобально начать нейтрализацию турецкого экономического и политического фактора в регионе. С учетом стремления западных стран к смягчению тональности в диалоге с Ираном для доступа к его энергетическим ресурсам - особенно газу, а также более реальную перспективу доступа Европы к туркменскому газу через Иран, нам надо серьезно задуматься о возможности стать транзитной страной для иранского и туркменского газа и подумать об условном Мегринском газовом транзитном узле.

Для Армении серьезным направлением сотрудничества могут стать арабские страны. Уже сложившаяся положительная динамика отношений с ОАЭ и Катаром, имеет потенциал перерасти из чисто торговых в масштабную инновационную программу сотрудничества, с учетом наличия в этих странах финансовых ресурсов, новейших технологий и лучшего управленческого ресурса.

С западными партнерами можно интенсивно работать над определением актуальных объединяющих направлений сотрудничества на Южном Кавказе: общая региональная экологическая повестка дня, совместное использование приграничных водных ресурсов, создание общей региональной туристической инфраструктуры, а также поиск и реализация новых механизмов обще-регионального диалога и сотрудничества (парламентское измерение, гражданское общество, молодежь), расширение межкультурного диалога и др.

Фото: Photolure

С учетом рациональности в отношениях Грузии и Азербайджана с Россией, а также при геополитической определенности Армении в качестве долгосрочной перспективы можно было бы продвигать идею Южного Кавказа как территории свободной от рисков войны, где совместными усилиями стран региона осуществляется в том числе защита основных транспортных и энергетических коммуникаций и инфраструктур.

Мы должны продолжать диалог и отношения с Турцией и Азербайджаном – это неизбежная реальность и необходимость. Но для их развития нам нужно выстраивать новые форматы. Прямой диалог Армении в одиночестве с двумя тюркскими государствами, при латентной поддержке Западом турецких региональных амбиций, ведет только к новым уступкам и потерям. Он должен сопровождаться усилением разностороннего диалога с Ираном и Россией, а также созданием условий для их стратегической заинтересованности в крепкой и самостоятельной Армении. А последний саммит ЕС-США-Армения, показал в какой прямой зависимости от представлений Азербайджана и Турции находится ЕС и еще раз подтвердил иллюзорность утверждения о том, что «Запад нам поможет».