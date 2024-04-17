Адам Арманский: Образовательный кластер в Дилижане динамично развивается

Интервью директора фонда Dilijan International School of Armenia, директора колледжа UWC Dilijan Адаму Арманского

- Почему для UWC Dilijan важно, что Dilijan International School of Armenia (DISA) получила аккредитацию Кембриджской международной школы?

- Изначально Дилижанская международная школа в Армении (Dilijan International School of Armenia, DISA) создавалась для детей сотрудников UWC Dilijan. Это было особенно необходимо тем нашим коллегам, которые приехали из других стран, так как они не могли устроить своих детей в местные школы из-за языкового барьера. Что касается наших армянских коллег, у которых есть маленькие дети, то детский сад при школе, где о ребёнке заботятся в течение рабочего дня, был для них привлекательной возможностью. Потом к нам стали обращаться и другие родители, не работающие в нашей школе, и поскольку DISA расширилась, получение аккредитации стало естественным шагом.

Фото: UWC Dilijan

Получение аккредитации Кембриджской международной школы для учащихся начального, среднего и старшего звена даёт дополнительные возможности нашим сотрудникам и подкрепляет наше стремление давать учащимся из разных стран образование мирового уровня.

Вместе с ещё одной школой с той же аккредитацией - Кембриджской международной школой Армении, которая находится в Ереване, DISA будет способствовать продвижению страны как центра международного образования. Наличие образовательных возможностей - важный фактор как для армян диаспоры, так и для иностранцев, которые приезжают в Армению на работу или создают здесь бизнес. В этом смысле наша школа вносит вклад в развитие Армении.

- Сколько у вас учащихся и в каких они классах?

- Сегодня у нас учатся более 70 детей и подростков из девяти стран, из них 22 - это дети наших сотрудников. В следующем году у нас будут представлены все звенья - от детей дошкольного возраста до учащихся десятого класса.

- А преподавательский состав у вас тоже международный?

- У нас работают 16 преподавателей из девяти стран. Мы гордимся тем, что среди них есть превосходные учителя из Армении. И, конечно, практически вся школьная администрация и обслуживающий персонал армяне - мы создаём рабочие места для местных жителей.

- Влияет ли аккредитация каким-либо образом на учебный процесс?

- Аккредитация подкрепляет то, что мы уже делаем. Высокие внешние стандарты мотивируют нас держать ту высокую образовательную планку, которой мы гордимся. DISA располагается на территории великолепного кампуса UWC Dilijan. У нас есть доступ ко всей инфраструктуре, и это даёт потрясающие возможности нашему разнообразному сообществу учащихся и преподавателей.

- Чем ваша школа отличается от других местных школ, а также от специальных школ, в том числе тех, где преподавание ведётся по кембриджской программе или программе международного бакалавриата?

- Прежде всего тем, что у нас преподавание ведётся на английском языке, хотя мы и делаем упор на изучение местной культуры и языка. Многие наши учащиеся изучают одновременно два-три языка. Второе важное отличие в том, что у нас по-настоящему интернациональный состав учащихся и преподавателей, а в кампусе UWC Dilijan наши дети взаимодействуют со студентами из 80 стран. И, конечно, то, что выделяет нас из всех школ Армении и большинства школ мира, - это наш великолепный кампус, который занимает 8 га на покрытых лесом горных склонах Дилижанского национального парка.

- В каком возрасте вы принимаете детей?

- Дети могут пойти в детский сад или начальную школу, если к 31 августа нового учебного года им исполнится три года и пять лет соответственно.

- Какова стоимость обучения?

- Она соповоставима со стоимостью обучения в других частных школах:

детский сад - 2 700 долларов США;

начальная школа (с подготовительного по пятый класс) - 6 000 долларов США;

среднее звено (с шестого по восьмой класс) - 7 000 долларов США;

старшие классы (с девятого по десятый класс) - 9 000 долларов США.

В стоимость входит питание, учебные материалы, проведение экзаменов и др.

- Действует ли школьный автобус и, если да, включено ли это в стоимость?

- Если будет запрос из близлежащих городов, то мы рассмотрим возможность транспортного обеспечения, но для семей это будут дополнительные расходы.

- Как была основана DISA?

- Фонд Dilijan International School of Armenia - это некоммерческая организация, которая управляет Дилижанской международной школой в Армении и UWC Dilijan. Идея создания школы принадлежит Рубену Варданяну и Веронике Зонабенд.

Рубен Варданян и Вероника Зонабенд стремятся превратить Армению в центр высококлассного международного образования и культурный хаб и тем самым способствовать повышению её значимости и репутации на мировой арене. Международные школы создадут сообщество молодёжи из разных стран, которая вырастет с пониманием Армении и любовью к ней и сохранит интерес к этой стране на протяжении всей жизни. А это, в свою очередь, способствует культурному, образовательному и научному обмену и развитию туризма в Армении. Устремления наших основателей и их партнёров выходят за рамки сегодняшней Армении - они думают об Армении будущего.

- Как финансируется фонд DISA?

- Финансирование представляет собой сочетание платы за обучение и пожертвований благотворителей. С момента основания фонда в 2011 году более 600 доноров из 20 стран вложили в строительство школы и стипендии для студентов UWC Dilijan в общей сложности 210 миллионов долларов США.

- Сколько вложили в DISA сами основатели?

- Рубен Варданян и Вероника Зонабенд вложили в DISA 149,7 миллиона долларов США, а партнёры-основатели Нубар и Анна Афеян, Гагик Адибекян, Владимир и Анна Аветисян пожертвовали ещё 17,99 миллиона долларов США.

- Есть мнение, что UWC Dilijan - элитное учебное заведение для иностранных студентов.

- Неверно считать UWC Dilijan элитным учебным заведением. В школе учатся подростки из 80 стран с разным бэкграундом. У нас уникальное и разнообразное сообщество, которое даёт студентам возможность взаимодействовать со сверстниками не только других национальностей и культур, но и разного социально-экономического положения. Восемьдесят процентов студентов обучаются на гранты, и для выходцев из малоимущих семей это социальный лифт, возможность получить превосходное образование, открывающее перед ними широкие горизонты. Для других же это также возможность расширить свои границы и завязать отношения с теми сверстниками, с которыми в других обстоятельствах они бы не взаимодействовали. Это развивает в них сострадание и мотивирует преодолевать существующие в обществе барьеры.

Фото: UWC Dilijan

UWC Dilijan входит в международную сеть из 18 колледжей движения United World Colleges, чья миссия - превращать образование в силу, объединяющую нации и культуры во имя мирного и стабильного будущего. С ним и с DISA для дошкольников и учащихся с нулевого по десятый класс образовательный кластер в Дилижане динамично развивается. UWC Dilijan существует уже десять лет, и DISA укрепляет свои позиции. Мы гордимся тем, что у входа в наш кампус развевается флаг Армении, и мы неустанно работаем на благо и, что особенно важно, от имени этой страны.

20 апреля в 10:30 часов Дилижанская международная школа проводит день открытых дверей. Регистрация на участие по этой ссылке (до 19 го апреля).