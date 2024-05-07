Пашинян не примет участия в инаугурации Путина

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Ален Симонян заявил сегодня, что премьер-министр Никол Пашинян не будет участвовать в инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая.

Об этом он сказал в беседе с журналистами в парламенте.