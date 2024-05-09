Путин: «Вместе с партнерами по евразийской интеграции мы продолжим работу»

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил сегодня в инагурационной речи, что «вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности».
«Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надёжного и честного партнёра. И это действительно мировое большинство», - заявил Путин.
Президент России подчеркнул, что «мы не отказываемся от диалога с западными государствами».
«Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру», - отметил Владимир Путин.
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