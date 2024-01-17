Пашинян вновь заявил о необходимости «деполитизировать» ЕАЭС

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю председательства Армении в органах ЕАЭС в 2024 году обратился к лидерам стран организации и обозначил важность пересмотра принципов и инструментов экономического взаимодействия.

«Текущая нестабильность мировой экономики требует пересмотра принципов и инструментов экономического взаимодействия. В этих условиях мы должны приложить максимум усилий для обеспечения полноценного функционирования ЕАЭС в интересах граждан и бизнеса наших стран», - отмечается в послании Пашиняна, которое цитирует ТАСС.

Пашинян также добавил, что по итогам почти 10 лет функционирования ЕАЭС достигнуты значительные результаты по всем направлениям взаимодействия.

«Вместе с тем остается ряд вопросов стратегического значения, без решения которых невозможно завершение формирования эффективного единого экономического пространства. Только путем сопряжения усилий государства-члены ЕАЭС смогут создать еще более устойчивую модель экономического сотрудничества для будущих поколений без привязки к политическим или геополитическим сдвигам», - отметил премьер-министр Армении.

Медиамакс отмечает, что выступая 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Никол Пашинян напомнил, что «ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и, тем более, геополитической повестки».

«Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции. ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями. Базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений, это точно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения», - отмечал Пашинян.