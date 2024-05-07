Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 мая примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченного к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В нем, в частности, говорится:

«В заседании примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении, к которым присоединятся главы государств-наблюдателей - Узбекистана и Кубы. Планируется обсудить результаты, которых удалось добиться в деле становления Союза как авторитетного и эффективного международного объединения, а также обменяться мнениями о перспективных направлениях дальнейшего углубления интеграционных процессов. Планируется принятие ряда важных документов. Вечером пройдет традиционный дружеский обед для глав делегаций СНГ с участием президента Кубы».

Из другого сообщения пресс-службы Кремля следует, что 9 мая Никол Пашинян не будет присутствовать на военном параде в честь Дня Победы.

В нем говорится, что почетными гостями на параде будут руководители Беларуси, Казахстана, Киргизской Республики, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.