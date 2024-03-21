Четыре сценария разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе

Одним из ключевых вопросов, стоящих на повестке переговоров между Арменией и Азербайджаном, сегодня является разблокировка коммуникаций. Во многом именно данная проблема может служить предлогом для очередной агрессии Азербайджана против Армении. Пока можно выделить четыре возможных сценария разблокировки и функционирования коммуникаций.



Сценарий «Зангезурский коридор»



Целью так называемого «Зангезурского коридора» является создание прямой коммуникации между Азербайджаном и Турцией. Договорно-правовой основой данного коридора является подписанная в 2021г. между Баку и Анкарой «Шушинская декларация», в которой обозначено, что на начальном этапе должен быть создан коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахиджеваном, а затем он будет продлен для соединения с Турцией. Реализация данного сценария исключает какую-либо взаимную разблокировку коммуникаций.



Основываясь на заявлениях на высшем уровне со стороны Анкары и Баку, становится ясно, что под коридором понимается отсутствие каких-либо барьеров на пути: таможенного и пограничного пунктов. То есть, автомобильный и железнодорожный маршруты будут находиться вне какого-либо контроля с какой-то бы то ни было стороны.



Против данного сценария на всех уровнях открыто выступает Иран в силу ряда причин. Во-первых, Тегеран видит в нем возможность расширения влияния не только Турции, но и Запада. Поэтому в Тегеране «Зангезурский коридор» называют «Коридор Туран-НАТО». Во-вторых, Иран рискует потерять доступ к Черному морю по территории Армении и Грузии, что может быть рассмотрено как часть политики изоляции Тегерана. Иными словами, основное опасение Ирана связано как с потерей Арменией контроля над частью своей территорией, так и расширения зоны турецкого и потенциально американского влияния, которые будут направлены против интересов Ирана. В то же время, Россия на уровне главы МИД Лаврова, заместителя председателя правительства Оверчука, посла в Армении Копыркина и других дипломатов заявляла, что коридорная логика не рассматривается в контексте разблокировки коммуникаций. Данная позиция связана с тем, что, в случае реализации турецко-азербайджанского коридорного подхода, Россия не будет иметь какого-либо присутствия, как это предусмотрено в пункте 9 Заявления от 10 ноября 2020г.



Единственным возможным инструментом реализации данного сценария является силовое вмешательство со стороны Азербайджана и Турции. Здесь важно учесть два компонента. Во-первых, применение сил и средств должно быть масштабным с целью максимально быстро захватить контроль над коммуникацией. Это позволит нивелировать возможность оперативной реакции как со стороны Ирана, так и других центров силы. Во-вторых, на начальном этапе контроль может быть установлен именно над коммуникациями, а не населенным пунктами. Подобный подход снизит негативную реакцию со стороны внешних акторов, что было учтено во время других агрессий (в результате атаки Азербайджана на Армению в 2021–2022гг. Баку держит под оккупацией порядка 200 км2 территории, при этом не захватив ни один населенный пункт, что во многом смягчило реакцию со стороны мировой общественности).



Показателем того, что открытие подобной коммуникации является красной линией для Тегерана, служит проведение Ираном военных учений, направленных на демонстрацию политической воли противодействовать подобному сценария развития ситуации. Во многом именно иранский фактор является сдерживающим в контексте нападения Азербайджана и Турции на Армению с первоначальной целью открытия «Зангезурского коридора». Несмотря на схожую позицию Москвы по вопросу «коридорной логики», аналогичных превентивных действий Россия не предпринимала.



Сценарий «Пункт девять»



Под вторым сценарием понимается разблокировка коммуникаций на основе пункта 9 трехстороннего Заявления от 2020г. Представляется важным детально разобрать каждое положение.



Во-первых, обозначено, что «разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе». Подобная трактовка предполагает открытие не только коммуникаций, связывающих Азербайджан с Нахиджеваном, но и другие участки железных и автомобильных дорог: Ереван-Нахиджеван-Иран и Иджеван-Гандзак. То есть, открытие коммуникаций представлено как пакетное решение без избирательного поэтапного подхода.



Во-вторых, «Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахиджеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». Баку трактует “беспрепятственный доступ” как отсутствие пограничного или какого-либо контроля. Для того, чтобы исключить коридорную логику при разблокировке коммуникаций, Ереван может настаивать на следующей позиции: Армения не может гарантировать безопасность транспортного сообщения, если она физически не присутствует на коммуникациях, поэтому для того, чтобы Ереван был способен выполнить обязательства согласно п.9, на данном участке должны быть расположены пограничные силы.



В-третьих, «контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России». Подобная трактовка означает, что исключен какой-либо контроль со стороны Армении над коммуникацией, которая проходит по ее территории. Также данный пункт вступает в конфликт с азербайджанской трактовкой “беспрепятственного доступа”, что означает отсутствие той самой “коридорной” логики.



Реализация данного сценария возможна при условии возобновления переговоров на московской площадке, которая остается замороженной на протяжении многих месяцев. Учитывая, что Армения официально не объявляла о том, что данное трёхстороннее Заявление более не актуально после этнической чистки в Нагорном Карабахе, формально комплекс трехсторонних Заявлений остается пакетом договоренностей, на которые могут опираться Москва и Баку. Для России п.9 является важным инструментом, дающим возможность зацепиться за постконфликтное устройство региона и гарантировать свое присутствие. Для Азербайджана данный пункт не является самым предпочтительным сценарием, поскольку он исключает изначальный «коридорный» формат. Однако данный сценарий может исключить присутствие армянской стороны на коммуникациях, что также исходит из интересов Баку.



Другой возможной опцией, которая позволит реализовать часть данного сценария, является очередная агрессия Азербайджана. Если в случае нападения Баку сможет установить контроль над коммуникациями и столкнется с серьезным внешним давлением, то в качестве компромисса Азербайджан может согласиться на уступку и передать контроль российской стороне согласно п.9. При этом другие коммуникации между Арменией и Азербайджаном останутся закрытыми.



При этом важно отметить, что в ходе переговоров на московской площадке стороны обсуждали присутствие и участие Армении в контроле над коммуникациями. Однако, учитывая изменение статус-кво и логики переговоров, возвращение к данному подходу может быть проблематично.



Сценарий «Суверенный контроль»



Под данным сценарием понимается разблокировка коммуникаций на основе принципов, изложенных в проекте «Перекресток мира». Он предусматривает сохранение суверенитета и контроля над коммуникациями со стороны государств, по территории которых они проходят. Иными словами, любая коридорная логика и экстерриториальный контроль исключены. Несмотря на довольно низкую вероятность реализации данного сценария, уже имеются две стороны, которые заявили о своей поддержке.



Во-первых, на уровне главы МИД Иран заявил о своей поддержке предложенной концепции «Перекресток мира». Очевидно, что подобным заявлением Тегеран дополнительно демонстрирует политическую позицию по сохранению статус-кво в регионе.



Во-вторых, вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Россия финансирует строительство проекта «Перекресток мира», который предложил Никол Пашинян в рамках возможного открытия коммуникаций Южного Кавказа. Подобная позиция может служить демонстрацией готовности принять армянское предложение по будущей архитектуре коммуникаций, даже если они не соотносятся с п.9 трехстороннего Заявления.



При этом конкретных шагов, направленных в адрес Турции и Азербайджана с целью обсуждения данной инициативы даже в региональном формате, не наблюдается. Поэтому реализация данного сценария остается маловероятной.



Заключение



Другие возможные сценарии разблокировки коммуникаций в регионе могут быть вариациями уже рассмотренных выше. Например, открытие дороги в Сюнике на основании п.9 под российским контролем, при этом остальные коммуникации останутся закрыты. Подобное возможно в случае подготовки военного вторжения со стороны Азербайджана, при котором у Армения не будет надежных гарантий от ключевых центров силы и она будет вынуждена согласиться на российское посредническое предложение. При этом не исключено сохранение статус-кво, согласно которому все коммуникации в регионе останутся закрыты.



Другая возможная комбинация может включать сценарий “Пункт девять” и “Суверенный контроль”, суть которого содержится и в Заявлении 2020г. и предложении “Перекресток мира”. Речь идет об открытии коммуникации через Сюник под российским или смешанным российско-армянским контролем с параллельным открытием других коммуникаций, которые будут исключительно под армянским контролем.



Очевидно, что по вопросу разблокировки коммуникаций имеется четкая поляризация: Турция и Азербайджан работают над первым подходом, а Россия в большей степени заинтересована во втором, чем в третьем, а для Ирана предпочтительнее третий, лишь затем второй. При этом обе стороны не заинтересованы в реализации первого сценария. Важно отметить: политической воли для применения силы для достижения цели выше у Анкары и Баку. Поэтому реализация каждого из сценариев зависит не только от предпочтений, но и готовности подкрепить ее силой.



Сергей Мелконян - кандидат исторических наук, научный сотрудник APRI Армения.



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