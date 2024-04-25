Николай Силаев: «Изгнание армян из Карабаха - это сильный удар по российскому престижу»

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев и директор Медиамакс Ара Тадевосян обсудили процессы на Южном Кавказе и будущее армяно-российских отношений.
Темы беседы:
00:00 - вступление
00:35 – начало делимитации армяно-азербайджанской границы и роль России
02:20 – переговоры или выполнение требований Азербайджана?
04:00 – причины досрочного вывода российских миротворцев из Карабаха
06:24 – «к сожалению, произошла этническая чистка»
07:20 – удар по престижу России
09:15 – «Рубен Варданян искренне пытался защитить Карабах»
10:50 – судьба десятков армянские военнопленных, находящихся в Баку
11:25 – жизнеспособность трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и РФ
13:30 – слухи о том, что Россия хотела добиться частичного возвращения армян в Карабах
16:15 – «гарантии» Азербайджана
19:00 – что предлагала Россия по вопросу статуса Нагорного Карабаха
23:30 – сравнение союзничества России с Арменией и Азербайджаном
26:30 – сообщения о поставках Азербайджаном оружия Украине
27:50 – «сказки» про братский союз двух тюрских государств и фактор Ирана
30:00 – нереализованный потенциал гуманитарного сотрудничества
34:50 – западная помощь и люди, живущие в «пузыре»
36:50 – «мягкая сила - это моральный авторитет»
40:20 – будущее армяно-российских отношений
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