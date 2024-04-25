Николай Силаев: «Изгнание армян из Карабаха - это сильный удар по российскому престижу» - Mediamax.am

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Николай Силаев: «Изгнание армян из Карабаха - это сильный удар по российскому престижу»


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Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев и директор Медиамакс Ара Тадевосян обсудили процессы на Южном Кавказе и будущее армяно-российских отношений.

 

 

Темы беседы:

 

00:00 - вступление

00:35 – начало делимитации армяно-азербайджанской границы и роль России

02:20 – переговоры или выполнение требований Азербайджана?

04:00 – причины досрочного вывода российских миротворцев из Карабаха

06:24 – «к сожалению, произошла этническая чистка»

07:20 – удар по престижу России

09:15 – «Рубен Варданян искренне пытался защитить Карабах»

10:50 – судьба десятков армянские военнопленных, находящихся в Баку

11:25 – жизнеспособность трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и РФ

13:30 –  слухи о том, что Россия хотела добиться частичного возвращения армян в Карабах

16:15 –  «гарантии» Азербайджана

19:00 –  что предлагала Россия по вопросу статуса Нагорного Карабаха

23:30 –  сравнение союзничества России с Арменией и Азербайджаном

26:30 –  сообщения о поставках Азербайджаном оружия Украине

27:50 –  «сказки» про братский союз двух тюрских государств и фактор Ирана

30:00 –  нереализованный потенциал гуманитарного сотрудничества

34:50 –  западная помощь и люди, живущие в «пузыре»

36:50 –  «мягкая сила - это моральный авторитет»

40:20 –  будущее армяно-российских отношений

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