Мы сделали «шаг вперед», заявил Байрамов

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня, что Баку и Ереван на переговорах в США сделали «шаг вперед», «однако к переговорному процессу необходимо относиться реалистично».
«Состоялись довольно интенсивные обсуждения по мирному соглашению, которые охватывали ряд пунктов и важных моментов. О том, что мы полностью договорились, говорить нельзя. Между позициями сторон довольно много расхождений, но на этих переговорах были достигнуты договоренности по отдельным пунктам мирного соглашения. Мы сделали еще один шаг вперед», - сказал Байрамов.
Он отметил, что предстоящую 14 мая встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе «следует рассматривать как составную часть переговоров Баку и Еревана, проводимых с целью нормализации отношений».
Медиамакс отмечает, что 8 мая Джейхун Байрамов говорил, что «несмотря на некоторую динамику двусторонних контактов», «прогресс, достигнутый по различным направлениям, а именно по проекту мирного договора, делимитации государственных границ и восстановлению транспортно-коммуникационных связей, пока не оправдал наших ожиданий».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.