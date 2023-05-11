Мы сделали «шаг вперед», заявил Байрамов

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня, что Баку и Ереван на переговорах в США сделали «шаг вперед», «однако к переговорному процессу необходимо относиться реалистично».

«Состоялись довольно интенсивные обсуждения по мирному соглашению, которые охватывали ряд пунктов и важных моментов. О том, что мы полностью договорились, говорить нельзя. Между позициями сторон довольно много расхождений, но на этих переговорах были достигнуты договоренности по отдельным пунктам мирного соглашения. Мы сделали еще один шаг вперед», - сказал Байрамов.

Он отметил, что предстоящую 14 мая встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе «следует рассматривать как составную часть переговоров Баку и Еревана, проводимых с целью нормализации отношений».

Медиамакс отмечает, что 8 мая Джейхун Байрамов говорил, что «несмотря на некоторую динамику двусторонних контактов», «прогресс, достигнутый по различным направлениям, а именно по проекту мирного договора, делимитации государственных границ и восстановлению транспортно-коммуникационных связей, пока не оправдал наших ожиданий».