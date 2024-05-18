Католикос и Нубар Афеян обсудили текущие события в Армении - Mediamax.am

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Католикос и Нубар Афеян обсудили текущие события в Армении


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Ереван /Медиамакс/. Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине инициатора движения «THE FUTURE ARMENIAN», соучредителя гуманитарной инициативы «Аврора», известного учёного и национального благотворителя Нубара Афеяна.

Информационная система Первопрестольного Эчмиадзина сообщил, что Гарегин Второй высоко оценил постоянную поддержку и помощь Нубара Афеяна Армении и армянам Арцаха.

 

«На встрече Католикос Всех Армян и Нубар Афеян коснулись событий в Армении: вызовов безопасности, стоящих перед армянским народом, проблем оккупации и депопуляции Арцаха, защиты справедливых прав арцахских армян, освобождения заложников и военнопленных военно-политического руководства Арцаха и сохранение духовного и культурного наследия Арцаха.

 

Собеседники также обсудили отношения Армения-Диаспора, вызовы, с которыми сталкивается Диаспора, подчеркнув программы, направленные на эффективное использование потенциала Диаспоры в эти трудные для Родины времена», - говорится в сообщении.

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Католикос и Нубар Афеян обсудили текущие события в Армении
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