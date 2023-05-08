Байрамов: «Прогресс пока не оправдал наших ожиданий» - Mediamax.am

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Байрамов: «Прогресс пока не оправдал наших ожиданий»


Фото: МИД Литвы


Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал сегодня Армению «приложить больше усилий» для нормализации отношений между двумя странами.

«Мы призываем армянскую сторону продемонстрировать добрую волю и прилагать больше усилий в обсуждениях по нормализации отношениях», - заявил Байрамов по итогам переговоров со своим литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

 

Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, Джейхун Байрамов сказал, что «несмотря на некоторую динамику двусторонних контактов», «прогресс, достигнутый по различным направлениям, а именно по проекту мирного договора, делимитации государственных границ и восстановлению транспортно-коммуникационных связей, пока не оправдал наших ожиданий».

 

«Мы верим, что наилучший путь к нормализации отношений между двумя странами основывается на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности», - заявил Байрамов, добавив, что позиция Азербайджана в этом вопросе «ясна, принципиальна и постоянна».

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