Семья Рубена Варданяна обратилась с призывом к международному сообществу

Ереван /Медиамакс/. Семья Рубена Варданяна призывает международное сообщество потребовать безоговорочного освобождения Рубена Варданяна и 22 других армянских политзаключённых.

Семья Рубена Варданяна распространила заявление, в котором говорится:

«Азербайджанский суд вновь продлил срок досудебного содержания под стражей Рубена Варданяна, армянского филантропа и бывшего государственного министра Республики Арцах.

Общество | 2024-05-16 15:21:21 Суд продлил арест Рубена Варданяна на 5 месяцев

Вот уже восемь месяцев власти Азербайджана попирают международное право и человеческое достоинство, оставляя Рубена Варданяна под стражей без должного судебного разбирательства.

Они по-прежнему отказываются сообщить, когда состоится сколь-нибудь надлежащий суд или слушание по их так называемым обвинениям. Решение о продлении срока содержания Рубена Варданяна под стражей ещё на пять месяцев без должного судебного разбирательства - это грубое нарушение прав человека.

На фоне всё возрастающего международного давления на Азербайджан в виде резолюции Европейского парламента, законопроекта о санкциях, выдвинутого Конгрессом США, и резолюции Сената Франции с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана мы, семья Рубена Варданяна, призываем международное сообщество - правительство, международный бизнес и гражданское общество - потребовать безоговорочного освобождения Рубена Варданяна и 22 других армянских политзаключённых, если Азербайджан желает сохранить привилегию принять у себя Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую он провозгласил Конференцией мира.

Международный юрисконсульт семьи Рубена Варданяна Джаред Генсер сказал, что «единственным объяснением постоянного откладывания является то, что этот случай носит политический характер».

«Неоднократное продление предварительного заключения без индивидуального и конкретного решения и обоснованного отказа в освобождении под залог - это ещё одно нарушение прав Рубена Варданяна, гарантированных ему Международным пактом о гражданских и политических правах, государством-участником которого является Азербайджан. У Азербайджана нет никаких фактических доказательств против Рубена, которые можно было бы предъявить на суде».