Ален Симонян встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян встретился в Женеве со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Как сказано в сообщении парламента, встреча состоялась в рамках первого заседания подготовительного комитета шестой всемирной конференции спикеров парламентов Межпарламентского союза (IPU).

О встрече Алена Симоняна и Сахибы Гафаровой парламент подробностей не сообщает.