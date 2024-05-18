Ален Симонян встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана - Mediamax.am

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Ален Симонян встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана


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Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян встретился в Женеве со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Как сказано в сообщении парламента, встреча состоялась в рамках первого заседания подготовительного комитета шестой всемирной конференции спикеров парламентов Межпарламентского союза (IPU).

 

О встрече Алена Симоняна и Сахибы Гафаровой парламент подробностей не сообщает.

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