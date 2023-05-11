Азербайджан увеличит расходы на оборону в госбюджете на 2023 год

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что при пересмотре параметров госбюджета на 2023 год финансирование сферы обороны будет увеличено.

«После Второй Карабахской войны мы не остановились, наоборот, мы идем вперед. В госбюджет на этот год будут внесены дополнения, значительная часть дополнительных расходов предусмотрена для оборонных целей. Почему? Потому что мы всегда должны быть готовы. Возрастают угрозы, возрастает опасность, и мы должны быть способны преодолеть любую угрозу», - сказал Алиев в обращении к народу из Шуши.

«Азербайджанская армия как по снаряжению, так и по боеспособности входит в число самых сильных армий мира», - заявил он.

Оборонный бюджет Азербайджана на 2023 год составляет свыше $ 3,1 млрд или 16% всех расходов госбюджета.