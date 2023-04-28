Алиев заявил главе МИД Франции, что «Армения не выполняет взятые обязательства»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня в Баку на встрече с главой МИД Франции Катрин Колонна, что «создание погранично-пропускного пункта на армяно-азербайджанской границе является нашим суверенным правом».

Ильхам Алиев отметил, что «Армения не выполняет взятые на себя обязательства, предусмотренные трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года».

По его словам, «Ереван препятствует созданию коридора в Нахичевань, не выводит свои войска, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, а также злоупотребляя Лачинским коридором, доставлял в Карабах вооружения и другие грузы военного назначения».

«Создание погранично-пропускного пункта на границе Азербайджана и Армении в начале Лачинской дороги является выражением суверенного права Азербайджана и обеспечивающим территориальную целостность страны», - сказал Алиев.