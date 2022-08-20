Пашинян и Гарибашвили обсудили региональные развития

Ереван /Медиамакс/. На баграташенском участке армяно-грузинской границы сегодня состоялась встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили.
Встреча состоялась в рамках церемонии открытия Моста армяно-грузинской дружбы.
По сообщению пресс-службы правительства, Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили подчеркнули важность эксплуатации моста и его роли в вопросе облегчении двусторонних транспортных потоков.
Они обсудили вопросы повестки армяно-грузинского сотрудничества, обменялись мнениями о региональных развитиях. Стороны подтвердили готовность к последовательному углублению дружественных связей и продолжению активного диалога.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.