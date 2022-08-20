Пашинян и Гарибашвили обсудили региональные развития - Mediamax.am

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Пашинян и Гарибашвили обсудили региональные развития


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. На баграташенском участке армяно-грузинской границы сегодня состоялась встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили.

Встреча состоялась в рамках церемонии открытия Моста армяно-грузинской дружбы.

 

По сообщению пресс-службы правительства, Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили подчеркнули важность эксплуатации моста и его роли в вопросе облегчении двусторонних транспортных потоков.

 

Они обсудили вопросы повестки армяно-грузинского сотрудничества, обменялись мнениями о региональных развитиях. Стороны подтвердили готовность к последовательному углублению дружественных связей и продолжению активного диалога.

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