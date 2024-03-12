Пашинян: В «Звартноце» больше нет необходимости в поддержке российской стороны

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что «пограничные войска Армении обладают достаточным опытом и возможностями для осуществления пограничного контроля в аэропорту «Звартноц» без поддержки российской стороны».

«Пограничные войска Армении направили письмо пограничным войскам России, в котором поблагодарили их за поддержку по обеспечению безопасности и пограничного контроля в аэропорту «Звартноц» с момента обретения Арменией независимости.

Они сообщили, что пограничные войска Армении уже приобрели достаточный опыт, навыки и возможности для осуществления пограничного контроля в аэропорту без поддержки российской стороны», - уточнил Никол Пашинян на пресс-конференции.