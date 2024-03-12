Пашинян: В «Звартноце» больше нет необходимости в поддержке российской стороны - Mediamax.am

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Пашинян: В «Звартноце» больше нет необходимости в поддержке российской стороны


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что «пограничные войска Армении обладают достаточным опытом и возможностями для осуществления пограничного контроля в аэропорту «Звартноц» без поддержки российской стороны».

«Пограничные войска Армении направили письмо пограничным войскам России, в котором поблагодарили их за поддержку по обеспечению безопасности и пограничного контроля в аэропорту «Звартноц» с момента обретения Арменией независимости.

 

Они сообщили, что пограничные войска Армении уже приобрели достаточный опыт, навыки и возможности для осуществления пограничного контроля в аэропорту без поддержки российской стороны», - уточнил Никол Пашинян на пресс-конференции.

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