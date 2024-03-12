Пашинян: О сдаче какого-либо села Тавушской области не может быть и речи

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «ни в одном обсуждении не было и не может быть речи о сдаче какого-либо села Тавушской области».

«В азербайджанской прессе упоминаются названия сел, однако таких сел на территории Армении никогда не было, и не только в советские времена, но и после. Необходимо зафиксировать, что представляет собой Армения, чтобы мы могли четко обозначить, где Азербайджан может иметь к нам территориальные претензии, а где нет.

Я не исключаю, что процесс делимитации может начаться с Тавушской области.

Всегда были разговоры о том, что возможно изменение территорий, но я вижу, что такие возможности невелики. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем нам следует предпринять действия, основанные на этой логике. Давайте будем проводить наши коммуникации там, где нам удобнее, так, чтобы они проходили через де-юре территорию Армении, чтобы у нас не возникло проблем»,- сказал Никол Пашинян на встрече с журналистами.

Он пообещал в ближайшее время посетить Тавушскую область, чтобы ознакомиться с проблемами на месте.