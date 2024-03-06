У Армении есть «четкая позиция» по выводу российских пограничников из «Звартноца»

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил сегодня, что «у Армении есть четкая позиция по выводу российских пограничников из аэропорта «Звартноц»».

«Мы проинформировали об этом Россию, обратившись к ней с официальным письмом. Службу в полной мере должны нести пограничные войска Армении. За период независимости Армения приобрела возможности в различных направлениях и на данный момент имеет полную возможность для реализации этой службы»,- сказал Армен Григорян в беседе с журналистами.

Он отметил, что в настоящее время Армения реализует политику диверсификации.

«Закупки военной техники у России упали с 96% до менее 10%. Это означает, что Армения реализует политику диверсификации и приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии и других направлениях.

Происходят большие изменения. Армения диверсифицирует свою экономику, безопасность и политику».