Пашинян заявил, что имеют место попытки использовать религию в политических целях

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «к сожалению, иногда имеют место попытки использовать религию в политических целях».
Во время встречи с верховным имамом Аль-Азхара в Египте шейхом Ахмедом Мухаммадом Аль-Талибом он отметил, что одна из причин этого заключается в том, что люди не всегда имеют полноценное представление о религиях.
«В этой связи премьер-министр подчеркнул роль правительств. Никол Пашинян подчеркнул долгую историю связи армянского народа с исламом и тот факт, что тысячи армян нашли убежище в исламских странах. Премьер-министр также подчеркнул существующую в Египте религиозную толерантность и подчеркнул факт теплого отношения к местной армянской общине», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.
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