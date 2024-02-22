Секретарь Совбеза: Армения диверсифицирует свою безопасность

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил сегодня, что «вооружения, которые приобретает Азербайджан, в целом не направлены на стабилизацию региона».

«Мы предложили установить механизмы контроля над вооружениями, поскольку считаем, что этот контроль может стать процессом, ведущим к стабильности и долгосрочному миру в регионе. Мы движемся согласно данной повестке»,- сказал секретарь СБ в беседе с журналистами.

Он отметил, что Армения диверсифицирует свою безопасность и внешнюю политику.

«Мы делаем это очень открыто. Диверсификация Армении включает не только Запад, но и Индию и другие страны»,- сказал секретарь Совбеза.