Секретарь Совбеза: Армения диверсифицирует свою безопасность - Mediamax.am

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Секретарь Совбеза: Армения диверсифицирует свою безопасность


Фото: armeniasputnik.am


Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил сегодня, что «вооружения, которые приобретает Азербайджан, в целом не направлены на стабилизацию региона».

«Мы предложили установить механизмы контроля над вооружениями, поскольку считаем, что этот контроль может стать процессом, ведущим к стабильности и долгосрочному миру в регионе. Мы движемся согласно данной повестке»,- сказал секретарь СБ в беседе с журналистами.

 

Он отметил, что Армения диверсифицирует свою безопасность и внешнюю политику.

 

«Мы делаем это очень открыто. Диверсификация Армении включает не только Запад, но и Индию и другие страны»,- сказал секретарь Совбеза.

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