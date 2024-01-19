По мнению Пашиняна, Армении нужна новая Конституция

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «у нас должна быть Конституцию, которая сделает Армению более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях».

Он сказал об этом во время визита в министерство юстиции Армении в четверг.

«Армении нужна новая Конституция, а не конституционные поправки. Уверен, что парламентская модель управления является для Армении наиболее подходящей. Например, в нынешней модели управления в политическом плане мало что нуждается в изменении»,- сказал Пашинян.

По его словам, в конечном итоге Армения должна иметь Конституцию, которая была бы принята армянским народом в результате голосования, не оставляющего поводов для сомнений.