Рубен Варданян прокомментировал свои отношения с Николом Пашиняном

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян назвал «рабочими» свои отношения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В интервью телеканалу RTVI Варданян отметил, что впервые встретившись с Пашиняном после «бархатной революции» 2018 года, он сказал ему, что «Арцах - для меня это «красная линия» и единственная тема, ради которой я готов поменять свой образ жизни».

Отвечая на вопрос о своих нынешних отношениях с премьер-министром Армении, госминистр Арцаха сказал:

«Это рабочие отношения. У нас состоялась встреча, мы обсуждали рабочие вопросы и многочисленные вызовы, которые стоят перед Арцахом». При этом Варданян признал, что

«интересы Армении могут не совсем совпадать с интересами Арцаха».

Комментируя тот факт, что многие в Армении считают Никола Пашиняна ответственным за проигранную войну, Рубен Варданян отметил:

«Армения - демократическая страна, где есть плюрализм мнений. Он выиграл парламентские выборы 2021 года, несмотря на поражение в войне в 2020 году».

Говоря о перспективах подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, Рубен Варданян сказал:

«Это - отдельная тема, она связана с вопросом Арцаха, но не только она определяет будущее нашей страны. Не мирный договор определяет будущее Арцаха».

Медиамакс отмечает, что в декабре 2018 года Рубен Варданян говорил, что «мы все должны помогать Николу Пашиняну, потому что если он не добьется успеха, это станет катастрофой для армянской нации».

«Сегодня Армения стоит перед многочисленными вызовами. Страна нуждается в реформах и модернизации во всех сферах. Его [Никола Пашиняна] ждет тяжелая работа, и все мы должны помогать Николу Пашиняну, потому что если он не добьется успеха, это станет катастрофой для армянской нации. Люди наделили его очень большим мандатом доверия, и я надеюсь, что он сможет оправдать эти огромные ожидания. У него, конечно, нет опыта реализации экономической трансформации государства, но если он сможет консолидировать профессионалов, то сможет добиться успеха», - отмечал Варданян в интервью Deutsche Welle.

В сентябре 2022 года Рубен Варданян заявлял, что «к сожалению, власти Армении продолжают предавать забвению приоритет принципа самоопределения народов».