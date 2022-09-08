Варданян: «Хорошо, что Пашинян лично услышал о важности принципа самоопределения»

Ереван /Медиамакс/. Общественный деятель Рубен Варданян заявил, что «к сожалению, власти Армении продолжают предавать забвению приоритет принципа самоопределения народов».

Рубен Варданян разместил на своей странице в Facebook фрагмент выступления президента России на форуме во Владивостоке 7 сентября, где Владимир Путин говорит о самоопределении народов.

«То, что сказал Путин, очень важно для Арцаха. В международном праве право на самоопределение является ключевой нормой, вокруг которой должна строиться вся армянская дипломатия по вопросу Арцаху.

Очевидно, что самоопределение Арцаха в 1991 году осуществлялось на основе международного права и с соблюдением всех его принципов. И с принципом территориальной целостности здесь нет какого-либо противоречия. Это было задокументировано в консультативном заключении Международного суда ООН по

делу Косово в 2010 году.

В случае с Арцахом право на самоопределение – это право народа Арцаха на жизнь, поскольку альтернативой является этническая чистка, о чем в официальных азербайджанских СМИ звучат открытые угрозы.

К сожалению, власти Армении продолжают предавать забвению приоритет принципа самоопределения народов и очень хорошо, что Никол Пашинян лично услышал о его важности.

Неотъемлемое право проживающих в Арцахе людей продолжать свою жизнь по собственному решению никогда не может быть оспорено», - написал Рубен Варданян.