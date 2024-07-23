Ереван /Медиамакс/. Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Редакционная работа над документом, призванным повысить статус российско-иранских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, продолжалась без малого два с половиной года, и сегодня ее можно считать завершенной», - сказал дипломат в интервью ТАСС.

«Условлено о запуске внутригосударственных процедур, необходимых для подготовки договора к подписанию в рамках одного из ближайших двусторонних контактов на высшем уровне. Надеемся, что в скором будущем мы станем свидетелями этого по-настоящему исторического события», - сказал Руденко.

Ранее агентство IRNA сообщило, что избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Тегеран готов подписать договор в октябре на саммите BRICS в Казани.