Ереван /Медиамакс/. Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Редакционная работа над документом, призванным повысить статус российско-иранских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, продолжалась без малого два с половиной года, и сегодня ее можно считать завершенной», - сказал дипломат в интервью ТАСС.
«Условлено о запуске внутригосударственных процедур, необходимых для подготовки договора к подписанию в рамках одного из ближайших двусторонних контактов на высшем уровне. Надеемся, что в скором будущем мы станем свидетелями этого по-настоящему исторического события», - сказал Руденко.
Ранее агентство IRNA сообщило, что избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Тегеран готов подписать договор в октябре на саммите BRICS в Казани.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.