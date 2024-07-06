Beginnings: детская мечта, технологии и песок времени на выставке в офисе Yandex Armenia

В новом офисе Yandex Armenia в Ереване (ул. Московян 35) проходит выставка Beginnings, посвященная истории информационных технологий в Армении и не только.

О выставке рассказала ее куратор, исследователь города Людмила Старостова.

Людмила представляет исследовательский и культурный центр Dillijan Space, который был создан в ноябре 2023 в Дилижане (ул. Калинина, 1/2). Центр фокусируется на исследованиях города, создает выставки, организует лекции и дискуссии.

Dillijan Space стимулирует развитие культурной жизни города и создает новые возможности для жителей и гостей города.

Свобода, любовь и Арарат на первом сервере Яндекса

Яндекс, готовясь к открытию нового офиса в Армении, решил организовать выставку, посвященную истории информационных технологий. Для ее курации пригласили Dillijan Space, и мы с нашим дизайнером Надей Романовой разработали экспозицию.

Людмила Старостова Фото: Медиамакс

Нам помогли Национальный архив Армении, Музей науки и техники инженерного городка Еревана и московский Яндекс-музей - ряд экспонатов оттуда. Также помогли люди, которые работали в отрасли. Особо хочу отметить Гамлета Арутюняна, который долгие годы работал в Институте математических машин на руководящей должности и провел для нас очень важные консультации.

Один из главных экспонатов выставки - первый сервер Яндекса, с которого в 1997 году, можно сказать, начался поиск в интернете. Его специально привезли из Москвы. У сервера открыта боковая крышка, чтобы посетители могли видеть его «начинку».

Фото: Медиамакс

В него загружена цифровая Библия – самая читаемая книга в мире. Это один из первых продуктов компании Аркадия Воложа, предшественницы Яндекса, и посетители могут выполнять поиск по тексту Библии. Я, например, написала слово «свобода» и мы видим, как много о свободе написано в Библии. Можем поискать слово «любовь» и посмотреть, как в эпоху создания Библии люди понимали это чувство, к чему оно может относиться, как и что можно любить. Армяне очень любят искать слово «Арарат» (улыбается – ред.). Самого Арарата здесь нет, но есть прилагательное «араратский» и действительно, оно в Библии фигурирует.

Песок времени, армянский Мики Маус и двоичная система кодирования

Думаю, очень важно рассказывать о прошлом современным языком. В этом плане у дизайнера выставки было несколько интересных находок. Например, она предложила пронумеровать экспонаты, используя двоичную систему кодирования – 0 и 1.

Фото: Медиамакс

Используя четыре цифры, мы дали названия 16 экспонатам. Другое интересное решение – экспозиция на песке. Это очень символично, так как экспонаты мы находили с большим трудом - можно сказать, как археологи расчищали их от песка времени.

Нам не удалось найти одну из самых выдающихся армянских электронно-вычислительных машин - «Наири», но у нас представлена ее миниатюрная модель, которая выглядит как рабочий стол с пультом управления.

Фото: Медиамакс

Среди экспонатов - игровая консоль «Электроника» армянского производства. На них даже есть надпись на армянском. «Электроника» была адаптацией игровой консоли Nintendo и если в советской версии персонажем игры был волк из мультфильма «Ну, погоди!», то в Армении персонажами стали Микки и Минни Маусы.

Фото: Медиамакс

Еще посетителям очень нравится смотреть на компьютерные мыши с оригинальными названиями «Марсианка» и «Комета».

Также у нас показаны некоторые документы и телеграммы из архивов, которые позволяют представить географию экспорта армянских ЭВМ. Например - «просим подтвердить возможность поставки ЭВМ «Раздан-3» в Польшу, «просим срочно сообщить о готовности к выезду специалистов на монтаж второй машины «Раздан-3» в Венгрию».

Фото: Медиамакс

Интерактивная часть выставки – фрагменты документальных, художественных фильмов и передач, в которых говорится о развитии информационных технологий, рассказывается о жизни научных работников, а также – об истории Яндекса.

«Древо жизни» Яндекса

Готовясь к выставке, мы беседовали с сотрудниками Yandex Armenia и спрашивали – «что такое компания Яндекс сегодня?». На основании полученных ответов у меня возник некий образ – «древо» компании.

Фото: Медиамакс

У Яндекса очень много продуктов, которые мы решили представить по принципу их значения в жизни человека. Я выделила 5 целей - развиваться, успевать, экономить, зарабатывать, развлекаться - и соединила каждую цель с сервисами, которые помогают ее достигать. Получилась паутинка. Она наглядно показывает, что, во-первых, для каждой цели у Яндекса есть не один сервис, во-вторых - один и тот же сервис компании может удовлетворять разные потребности.

Людмила Старостова Фото: Медиамакс

Наша дизайнер Надя придумала еще одну изюминку – мы добавили в паутинку сервис, которого не существует, придумав несуществующую иконку. Таким образом, мы проверяем как посетителей, так и сотрудников Яндекса на знание его экосистемы. Скажу вам - задачка не из простых (улыбается – ред.).

Наше настоящее – это начало

Название выставки «Beginnings» («Начала») трактуется довольно широко. С чего все начинается? С первого детского увлечения? С мечты? У нас представлена подборка из раздела «Маленькие хитрости» из журнала «Наука и жизнь». Мальчик собирал их, читал, а потом вырос и поступил на мехмат.

Фото: Медиамакс

Если посмотреть философски - несмотря на то, что мы говорим о прошлом, это побуждает нас задуматься о настоящем. Именно наше настоящее может стать началом чего-то. Начало – это все то, что каждый из нас делает в своей жизни сегодня.

Выставку Beginnings можно посещать с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 часов. По средам, четвергам и пятницам в 18:00 по предварительной регистрации проводится групповая экскурсия. Вход свободный.

Яна Шахраманян

Фото: Агапе Григорян