Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в «Парке Победы» в Баку.

Как сообщает Азертадж, парк, создаваемый на проспекте 8 Ноября, охватывает территорию площадью более девяти гектаров.

На входе в парк будет установлена арка, состоящая из 44 элементов. Высота арки составит 44, ширина – 22 метра.

На боковой стене музея, площадь которого составляет 9 тысяч 200 квадратных метров, будут записаны имена погибших солдат и офицеров.

Медиамакс отмечает, что после завершения войны 2020 года Алиев открыл в Баку

парк «Парк военных трофеев», который британский The Economist назвал «омерзительным».

В парке, в частности, были представлены манекены раненых армянских солдат и каски убитых во время войны армянских военнослужащих.