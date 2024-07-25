Алиев ознакомился со строительными работами в «Парке Победы» - Mediamax.am

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Алиев ознакомился со строительными работами в «Парке Победы»


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Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в «Парке Победы» в Баку.

Как сообщает Азертадж, парк, создаваемый на проспекте 8 Ноября, охватывает территорию площадью более девяти гектаров.

 

На входе в парк будет установлена арка, состоящая из 44 элементов. Высота арки составит 44, ширина – 22 метра.

 

На боковой стене музея, площадь которого составляет 9 тысяч 200 квадратных метров, будут записаны имена погибших солдат и офицеров.

 

Медиамакс отмечает, что после завершения войны 2020 года Алиев открыл в Баку

парк «Парк военных трофеев», который британский The Economist назвал «омерзительным».

 

В парке, в частности, были представлены манекены раненых армянских солдат и каски убитых во время войны армянских военнослужащих.

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