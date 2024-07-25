Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в «Парке Победы» в Баку.
Как сообщает Азертадж, парк, создаваемый на проспекте 8 Ноября, охватывает территорию площадью более девяти гектаров.
На входе в парк будет установлена арка, состоящая из 44 элементов. Высота арки составит 44, ширина – 22 метра.
На боковой стене музея, площадь которого составляет 9 тысяч 200 квадратных метров, будут записаны имена погибших солдат и офицеров.
Медиамакс отмечает, что после завершения войны 2020 года Алиев открыл в Баку
парк «Парк военных трофеев», который британский The Economist назвал «омерзительным».
В парке, в частности, были представлены манекены раненых армянских солдат и каски убитых во время войны армянских военнослужащих.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.