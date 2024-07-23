Армянская сторона вновь предлагает Азербайджану создать совместный механизм расследования - Mediamax.am

1045 просмотров

Армянская сторона вновь предлагает Азербайджану создать совместный механизм расследования


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Аппарат премьер-министра Армении подтверждает предложение о создании совместного механизма между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушений режима прекращения огня и/или информации о них.

«Мы подтверждаем приверженность правительства Армении мирной повестке дня в рамках уже достигнутых договоренностей»,- говорится в сообщении правительства.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Июль 23, 2024 12:40
Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Внешняя политика | Июль 22, 2024 14:12
Армянская сторона вновь предлагает Азербайджану создать совместный механизм расследования

Внешняя политика | Июль 22, 2024 12:08
Армения приветствует «исторические решения» глав МИД стран ЕС
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024