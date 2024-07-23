Армянская сторона вновь предлагает Азербайджану создать совместный механизм расследования

Ереван /Медиамакс/. Аппарат премьер-министра Армении подтверждает предложение о создании совместного механизма между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушений режима прекращения огня и/или информации о них.
«Мы подтверждаем приверженность правительства Армении мирной повестке дня в рамках уже достигнутых договоренностей»,- говорится в сообщении правительства.
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