Арно Тер-Сааков: На K2 опасность подстерегает на каждом углу

Живущий в Латвии предприниматель Арно Тер-Сааков рассказал о том, как восхождение на Арарат в 2011 году привело его на вершины Эвереста (8848 метров) и К2 (8611 метров).
В сентябре 2024 года он собирается на Манаслу (8163 метров) и допускает мысль о том, чтобы взойти на все 14 высочайших вершин мира.
Темы беседы:
00:00 - вступление
00:56 – все началось с Арарата
02:21 – каждое восхождение интересно по-своему
03:40 – эмоции на подходе к вершине Арарата
04:28 – решение восходить на Эверест и подготовка
07:46 – легендарный Александр Абрамов
09:20 – восхождения на Маттерхорн и Ама-Даблам
11:40 – твердого плана идти на K2 не было
12:35 – путь до базового лагеря K2
15:15 – «я прекрасно осознавал, зачем я здесь»
17:35 – самые сложные участки на K2
21:45 – идея вести телеграм-канал о восхождении
22:40 – отношение членов семьи
24:13 – предстоящее восхождение на Манаслу и планы на Аннапурну
25:55 – уход эпохи Месснера и Кукучки и коммерческий альпинизм
31:30 – феномен Нимса, «соревнования» на скорость и трагедии
36:20 – очень простой «рецепт»
40:30 – «раскрывать флаг Армении на вершинах - особая честь»
41:50 - финал
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