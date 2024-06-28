Арно Тер-Сааков: На K2 опасность подстерегает на каждом углу

Живущий в Латвии предприниматель Арно Тер-Сааков рассказал о том, как восхождение на Арарат в 2011 году привело его на вершины Эвереста (8848 метров) и К2 (8611 метров).

В сентябре 2024 года он собирается на Манаслу (8163 метров) и допускает мысль о том, чтобы взойти на все 14 высочайших вершин мира.

Темы беседы:

00:00 - вступление

00:56 – все началось с Арарата

02:21 – каждое восхождение интересно по-своему

03:40 – эмоции на подходе к вершине Арарата

04:28 – решение восходить на Эверест и подготовка

07:46 – легендарный Александр Абрамов

09:20 – восхождения на Маттерхорн и Ама-Даблам

11:40 – твердого плана идти на K2 не было

12:35 – путь до базового лагеря K2

15:15 – «я прекрасно осознавал, зачем я здесь»

17:35 – самые сложные участки на K2

21:45 – идея вести телеграм-канал о восхождении

22:40 – отношение членов семьи

24:13 – предстоящее восхождение на Манаслу и планы на Аннапурну

25:55 – уход эпохи Месснера и Кукучки и коммерческий альпинизм

31:30 – феномен Нимса, «соревнования» на скорость и трагедии

36:20 – очень простой «рецепт»

40:30 – «раскрывать флаг Армении на вершинах - особая честь»

41:50 - финал