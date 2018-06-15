Самвел Бабаян выйдет на свободу

Ереван /Медиамакс/. Бывший командующий Армией обороны НКР Самвел Бабаян выйдет выпущен на свободу согласно вердикту Кассационного суда Армении.
Ряд депутатов Национального собрания представили ходатайство на изменения меры пресечения Самвелу Бабаяну.
Кассационный суд отменил вердикт Апелляционного суда и отправил дело на новое рассмотрение, а также изменил заключение в качестве превентивной меры для двух других фигурантов по этому делу.
Суд первой инстанции в ноябре 2017 года года приговорил Самвела Бабаяна к 6 годам лишения свободы.
Согласно обвинительному заключению, Самвел Бабаян подтолкнул ряд лиц на приобретение, перевозку и хранение переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла», а также приобрел полученное преступным путем имущество.
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