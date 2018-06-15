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Самвел Бабаян выйдет на свободу


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Бывший командующий Армией обороны НКР Самвел Бабаян выйдет выпущен на свободу согласно вердикту Кассационного суда Армении.

Ряд депутатов Национального собрания представили ходатайство на изменения меры пресечения Самвелу Бабаяну.

Объяснение: Самвел Бабаян


Кассационный суд отменил вердикт Апелляционного суда и отправил дело на новое рассмотрение, а также изменил заключение в качестве превентивной меры для двух других фигурантов по этому делу.

Суд первой инстанции в ноябре 2017 года года приговорил Самвела Бабаяна к 6 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, Самвел Бабаян подтолкнул ряд лиц на приобретение, перевозку и хранение переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла», а также приобрел полученное преступным путем имущество.

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