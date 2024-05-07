Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся 10 мая

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут переговоры 10 мая в Алматы (Казахстан).
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщил, что Казахстан выступил с предложением принять встречу министров иностранных дел двух стран.
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