Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся 10 мая - Mediamax.am

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Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся 10 мая


Фото: sputniknews.ru


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут переговоры 10 мая в Алматы (Казахстан).

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщил, что Казахстан выступил с предложением принять встречу министров иностранных дел двух стран.

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