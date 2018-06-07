Пашинян предлагает провести выборы в течение года

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что новое правительство предлагает провести внеочередные парламентские выборы в течение года.

«Честно говоря, проведение выборов прямо сейчас – это самый выгодный для нашей политической команды вариант, поскольку воодушевление от организованной и направленной нами бархатной революции находится на своем пике, и нет никаких сомнений, что в случае проведения выборов сегодня наша политическая команда выиграет с абсолютным большинством.



Однако если мы будем руководствоваться этой логикой, это будет означать, что власть в стране поменялась, а содержание – нет. Это будет означать, что властью движет исключительно мания удержания власти, а выборы проводятся в условиях, когда у народа нет реальной возможности изменить власть посредством избирательной системы из-за постреволюционной атмосферы эйфории»,- заявил Никол Пашинян.



По словам премьер-министра, проведение выборов в течение года позволит «не только значительно улучшить избирательную систему, но и даст возможность остальным политическим силам выйти из цейтнота и подготовиться к выборам».



«Кроме того, этот график позволит гражданам делать взвешенное решение (informed decision), основываясь на результатах действующего правительства и правящей команды»,- отметил Никол Пашинян.



Премьер-министр подчеркнул, что Избирательный кодекс будет подвергнут серьезным изменениям, а для обеспечения прозрачности выборов будет создана рабочая группа, в которую войдут все фракции Национального собрания, представители внепарламентских сил и гражданского общества.