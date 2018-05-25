Будущее в руках молодежи, заявил президент

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян, поздравив сегодня выпускников, заявил, что «мы обязаны иметь конкурентоспособную систему образования», чтобы жить в развитой стране и в сильном государстве.

«Уверен, что в контексте произошедших в нашей стране последних событий мы убедились, какой способной силой является молодежь, каким безумным возрастом является юношество и на что вы сами способны, будучи едиными и верящими в свои силы»,- говорится в послании президента.

Интервью | 2018-02-26 14:11:54 Армен Саргсян: Я готов стать союзником молодежи

Армен Саргсян призвал поверить в завтрашний день Родины, став самым активным участником в созидании этого дня.

«В ваших руках не только ваше личное будущее, но и будущее страны. Смотрите вперед с уверенностью, с доверием двигайтесь по выбранному пути и верьте, что звучащий сегодня последний звонок направляет вас в Армению вашей мечты»,- заключил президент.