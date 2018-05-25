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Будущее в руках молодежи, заявил президент


Армен Саргсян
Армен Саргсян

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян, поздравив сегодня выпускников, заявил, что «мы обязаны иметь конкурентоспособную систему образования», чтобы жить в развитой стране и в сильном государстве.

«Уверен, что в контексте произошедших в нашей стране последних событий мы убедились, какой способной силой является молодежь, каким безумным возрастом является юношество и на что вы сами способны, будучи едиными и верящими в свои силы»,- говорится в послании президента.  

 

Армен Саргсян: Я готов стать союзником молодежи

 

Армен Саргсян призвал поверить в завтрашний день Родины, став самым активным участником в созидании этого дня. 

 

«В ваших руках не только ваше личное будущее, но и будущее страны. Смотрите вперед с уверенностью, с доверием двигайтесь по выбранному пути и верьте, что звучащий сегодня последний звонок направляет вас в Армению вашей мечты»,- заключил президент.

 

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