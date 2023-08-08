Давид Ишханян избран спикером Национального собрания Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Член фракции АРФД Давид Ишханян избран сегодня председателем Национального собрания Арцаха.
На внеочередной сессии парламента Арцаха за Давида Ишханяна проголосовали 22 депутата, против - 9.
Кандидатуру Давида Ишханяна на должность спикера выдвинула правящая фракция «Азат Айреник-ХДС».
Бывший спикер НС Артур Товмасян подал в отставку 29 июля.
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