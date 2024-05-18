Пашинян: Вчера был заложен важный краеугольный камень укрепления нашего суверенитета

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что считает процесс делимитации большим успехом.

«Вчера был заложен очень важный краеугольный камень для дальнейшего развития и укрепления нашего суверенитета и независимости.

Регион | 2024-05-16 09:14:52 Премьер-министры Армении и Азербайджана подписали пограничный протокол

Впервые за годы независимости наша республика имеет официально делимитированную границу, что существенно повысит уровень безопасности и стабильности не только в районе упомянутых сел, но и вдоль всей границы Армении и Азербайджана.

Делимитация была проведена по картам 1976 года, которые прошли дежурную процедуру в 1979 году»,- сказал Пашинян на заседании правительства.

Он отметил, что «это принципиально: между Арменией и Азербайджаном не создается новая граница - мы воспроизводим границы, установленные Алма-Атинской декларацией».

«Мы приняли очень важный принцип: граница проходит там, где она проходит. Если следовать логике, что, отступая от принципа, следует создать новую линию границы, то это означает, что мы создаем постоянный источник эскалации и военных конфликтов. Исправив этот принцип, мы если и не устранили контекст эскалации, то, по крайней мере, существенно его сократили».

Он также представил подробности фактического процесса делимитации, отметив, что в Беркабере не возникло никаких проблем.

«В некоторых частях сел Баганис и Воскепар проблемы были возможны, однако на практике оказалось, что их нет. В Воскепаре у нас не возникло никаких проблем с церковью Святой Богоматери, поскольку, если я не ошибаюсь, между церковью и линией границы довольно большое расстояние.

Могут возникнуть определенные проблемы на участке Киранц, поскольку мы приняли принцип, что граница проходит там, где она проходит. Если стороны посчитают, что есть вопросы, требующие компромисса, то страны обсудят это в соответствии со своими законами».