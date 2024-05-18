Франция обвиняет Азербайджан в поддержке сепаратистов Новой Каледонии - Mediamax.am

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Франция обвиняет Азербайджан в поддержке сепаратистов Новой Каледонии


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Ереван /Медиамакс/. Французское правительство заявило, что отправляет войска в Новую Каледонию - расположенную в Тихом океане заморскую территорию Франции, где в понедельник начались массовые беспорядки.

 

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил на территории чрезвычайное положение и заявил, что власти будут жестко отвечать на любые проявления насилия. Власти ввели в Новой Каледонии комендантский час и запретили китайскую социальную сеть TikTok.

 

Беспорядки в Новой Каледонии начались после того, как парламент Франции принял закон об изменении порядка выборов в местное законодательное собрание. Согласно поправкам, которые были окончательно утверждены в среду, право голоса получат жители Франции, которые жили в Новой Каледонии в течение 10 лет.

 

Это вызвало недовольство многих канаков - коренного населения Новой Каледонии, которые опасаются, что теперь их политическое влияние будет снижено.

 

При чем тут Азербайджан?

 

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в события в Новой Каледонии вмешиваются власти Азербайджана.

 

«Это не фантазии. К сожалению, некоторые сепаратисты договорились с Азербайджаном», — сказал министр внутренних дел в интервью телеканалу France 2.

 

Дарманен не уточнил, о каком именно вмешательстве идет речь.

 

Однако в конце апреля азербайджанское государственное агентство «Азертадж» сообщило, что одна из депутатов парламента Новой Каледонии, представляющая коренное население, поблагодарила Баку «за оказанную нам поддержку, за то, что Азербайджан был с нами в нашей борьбе против колониализма, за независимость».

 

Правительство Азербайджана пока не комментировало заявления Парижа о вмешательстве в дела Новой Каледонии.

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