Суд продлил арест Рубена Варданяна на 5 месяцев - Mediamax.am

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Суд продлил арест Рубена Варданяна на 5 месяцев


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Ереван /Медиамакс/. Азербайджанский суд продлил арест бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна на 5 месяцев.

Об этом сообщили азербайджанские СМИ.

 

Представители защиты Рубена Варданяна считают это решение незаконным и необоснованным.

 

«Следователь всякий раз при подаче ходатайства в суд о продлении срока содержания Рубена Варданяна указывает, что не успел завершить расследование уголовного дела. При этом человек, вина которого не доказана судом, продолжает оставаться за решеткой.

 

Кроме того, нам неясно, будет ли суд публичным. Меж тем открытое разбирательство дела нашего подзащитного – это единственный способ обеспечить законность уголовного процесса. Мы настаиваем, что суд над Рубеном Варданяном должен быть именно таким», - сообщила представитель защиты Рубена Варданяна в России Виктория Бурковская.

 

Ранее Бакинский суд принял аналогичное решение в отношении бывших президентов Арцаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего министра иностранных дел Давида Бабаяна, спикера парламента Давида Ишханяна, генералов Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна.

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