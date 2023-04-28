Президент Арцаха принял нового командующего российскими миротворцами

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян на встрече с новоназначенным командующим российскими миротворческими войсками генерал-полковником Александром Ленцовым подчеркнул роль российских миротворческих сил в деле обеспечения безопасности народа Арцаха и стабильности в регионе в создавшейся военно-политической ситуации.
«Араик Арутюнян передал, что власти Арцаха ожидают от российских миротворческих сил, что в короткие сроки будут устранены все препятствия и безопасность двустороннего сообщения между Арцахом и Арменией в соответствии с обязательствами, предусмотренными трехсторонним заявлением.
В ходе встречи были обсуждены деятельность миротворческих сил, снятие блокады Арцаха, сохранение режима Лачинского коридора, гарантирование нормального функционирования жизненно важных инфраструктур и другие вопросы», - говорится в сообщении аппарата президента Арцаха.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.