Президент Арцаха принял нового командующего российскими миротворцами

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян на встрече с новоназначенным командующим российскими миротворческими войсками генерал-полковником Александром Ленцовым подчеркнул роль российских миротворческих сил в деле обеспечения безопасности народа Арцаха и стабильности в регионе в создавшейся военно-политической ситуации.

Объяснение | 2023-04-27 09:44:01 5 фактов о генерал-полковнике Александре Ленцове

«Араик Арутюнян передал, что власти Арцаха ожидают от российских миротворческих сил, что в короткие сроки будут устранены все препятствия и безопасность двустороннего сообщения между Арцахом и Арменией в соответствии с обязательствами, предусмотренными трехсторонним заявлением.

В ходе встречи были обсуждены деятельность миротворческих сил, снятие блокады Арцаха, сохранение режима Лачинского коридора, гарантирование нормального функционирования жизненно важных инфраструктур и другие вопросы», - говорится в сообщении аппарата президента Арцаха.