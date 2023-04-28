Президент Арцаха принял нового командующего российскими миротворцами - Mediamax.am

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Президент Арцаха принял нового командующего российскими миротворцами


Фото: Пресс-служба президента Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян на встрече с новоназначенным командующим российскими миротворческими войсками генерал-полковником Александром Ленцовым подчеркнул роль российских миротворческих сил в деле обеспечения безопасности народа Арцаха и стабильности в регионе в создавшейся военно-политической ситуации.

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«Араик Арутюнян передал, что власти Арцаха ожидают от российских миротворческих сил, что в короткие сроки будут устранены все препятствия и безопасность двустороннего сообщения между Арцахом и Арменией в соответствии с обязательствами, предусмотренными трехсторонним заявлением.

 

В ходе встречи были обсуждены деятельность миротворческих сил, снятие блокады Арцаха, сохранение режима Лачинского коридора, гарантирование нормального функционирования жизненно важных инфраструктур и другие вопросы», - говорится в сообщении аппарата президента Арцаха.

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