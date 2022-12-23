Салливан призвал восстановить передвижение по Лачинскому коридору

Ереван /Медиамакс/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал к полному восстановлению свободного передвижения по Лачинскому коридору.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенного по итогам телефонных переговоров Салливана с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

«В ходе этих бесед они проанализировали прогресс, достигнутый на мирных переговорах при содействии ЕС и США после их совместной встречи в Вашингтоне 27 сентября. Все стороны подтвердили свою приверженность переговорам с целью достижения мирного соглашения. Салливан призвал обе стороны рассмотреть шаги, которые позволят снизить напряженность и станут основой добрососедских отношений в будущем. Салливан отметил нашу сохраняющуюся обеспокоенность по поводу затрудненного доступа к Лачинскому коридору и растущих гуманитарных последствий этой ситуации и призвал к полному восстановлению свободного передвижения по коридору», - говорится в сообщении.