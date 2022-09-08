Араик Арутюнян приветствовал решение Рубена Варданяна переехать в Арцах - Mediamax.am

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Араик Арутюнян приветствовал решение Рубена Варданяна переехать в Арцах


Фото: Пресс-служба президента Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян принял сегодня мецената Рубена Варданяна.

По сообщению пресс-службы аппарата президента Арцаха, Арутюнян приветствовал решение Рубена Варданяна переехать в Арцах и принять непосредственное участие в обеспечении безопасности и развитии Арцаха.

 

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества.

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