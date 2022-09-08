Араик Арутюнян приветствовал решение Рубена Варданяна переехать в Арцах

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян принял сегодня мецената Рубена Варданяна.
По сообщению пресс-службы аппарата президента Арцаха, Арутюнян приветствовал решение Рубена Варданяна переехать в Арцах и принять непосредственное участие в обеспечении безопасности и развитии Арцаха.
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества.
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