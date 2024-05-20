Пашинян выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - Mediamax.am

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Пашинян выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и сопровождающих его лиц.

В телеграмме, адресованной верховному лидеру иранской революции Сейеду Али Хаменеи, в частности, говорится:

 

«Шокирован вестью о гибели президента Исламской Республики Иран и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.

 

От имени правительства и народа Республики Армения выражаю искренние соболезнования и направляю слова утешения в связи с трагической гибелью моего дорогого друга и коллеги президента Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц.

 

Выражаю слова поддержки правительству и народу Исламской Республики Иран, желаю сил и стойкости в это тяжелое время.

 

Республика Армения и армянский народ в этот трудный для Исламской Республики Иран период рядом с нашим дружественным и соседним государством и народом”.

 

Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел крушение 19 мая.

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