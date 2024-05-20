Пашинян выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и сопровождающих его лиц.

В телеграмме, адресованной верховному лидеру иранской революции Сейеду Али Хаменеи, в частности, говорится:

«Шокирован вестью о гибели президента Исламской Республики Иран и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.

От имени правительства и народа Республики Армения выражаю искренние соболезнования и направляю слова утешения в связи с трагической гибелью моего дорогого друга и коллеги президента Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц.

Выражаю слова поддержки правительству и народу Исламской Республики Иран, желаю сил и стойкости в это тяжелое время.

Республика Армения и армянский народ в этот трудный для Исламской Республики Иран период рядом с нашим дружественным и соседним государством и народом”.

Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел крушение 19 мая.