В Арцахе прокомментировали визит азербайджанцев на Сарсанг - Mediamax.am

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В Арцахе прокомментировали визит азербайджанцев на Сарсанг


Фото: Norair Chilingaryan


Ереван /Медиамакс/. Информационный штаб Арцаха сообщил, что после войны 2020 года представители Арцаха и Азербайджана регулярно встречаются с целью управления водными ресурсами и обеспечения безопасности питьевой и оросительной воды.

Об этом сообщил информационный штаб Арцаха, отвечая на опубликованную азербайджанскими СМИ информацию о том, что сотрудники азербайджанской компании «Мелиорация и водное хозяйство» при участии представителей Арцаха посетили Сарсангское водохранилище.

 

Как сообщили в информационном штабе, встреча состоялась с целью обсуждения вопроса взаимовыгодного использования вод Сарсанга. Состоялся обмен мнениями о возможных вариантах рационального использования водных ресурсов с учетом контроля Арцаха над Сарсангским водохранилищем и контроля Азербайджана над ирригационными инфраструктурами.

 

«Обсуждения будут продолжены в ближайшее время, и решения будут приняты с учетом интересов Республики Арцах, исходя из потребностей производства электроэнергии и орошения на территориях, прилегающих к Сарсангу, а также потребностей в питьевой и оросительной воде в других частях республики», - говорится в сообщении.

 

Встречи проходят при посредничестве дислоцированного в Арцахе российского миротворческого контингента.

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В Арцахе прокомментировали визит азербайджанцев на Сарсанг
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