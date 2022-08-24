В Арцахе прокомментировали визит азербайджанцев на Сарсанг

Ереван /Медиамакс/. Информационный штаб Арцаха сообщил, что после войны 2020 года представители Арцаха и Азербайджана регулярно встречаются с целью управления водными ресурсами и обеспечения безопасности питьевой и оросительной воды.
Об этом сообщил информационный штаб Арцаха, отвечая на опубликованную азербайджанскими СМИ информацию о том, что сотрудники азербайджанской компании «Мелиорация и водное хозяйство» при участии представителей Арцаха посетили Сарсангское водохранилище.
Как сообщили в информационном штабе, встреча состоялась с целью обсуждения вопроса взаимовыгодного использования вод Сарсанга. Состоялся обмен мнениями о возможных вариантах рационального использования водных ресурсов с учетом контроля Арцаха над Сарсангским водохранилищем и контроля Азербайджана над ирригационными инфраструктурами.
«Обсуждения будут продолжены в ближайшее время, и решения будут приняты с учетом интересов Республики Арцах, исходя из потребностей производства электроэнергии и орошения на территориях, прилегающих к Сарсангу, а также потребностей в питьевой и оросительной воде в других частях республики», - говорится в сообщении.
Встречи проходят при посредничестве дислоцированного в Арцахе российского миротворческого контингента.
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