МИД Арцаха: Недопустим запрет въезда Альберта Вайлера в Азербайджан

Ереван/Медиамакс/. Министерство иностранных дел Арцаха посчитало недопустимым запрет въезда депутата Бундестага Германии Альберта Вайлера в Азербайджане.

Власти Азербайджана на днях запретили въезд Альберта Вайлера в страну, который должен был прибыть в Азербайджан в рамках предстоящего визита канцлера Германии Ангелы Меркель в страны Южного Кавказа.

Альберт Вайлер оказался в «черном списке» Баку из-за недавнего визита в Арцах.

«Составляемый в МИД Азербайджана «черный список» посетивших Арцах иностранных граждан грубо нарушает права на свободу передвижения и на получение достоверной информации и является попыткой навязать международной общественности свою одностороннюю и искаженную точку зрения.

Считаем недопустимыми подобные действия Азербайджана и полагаем, что, если они останутся без должной оценки со стороны международного сообщества, то со временем будет все сложнее вернуть Баку в конструктивное русло»,- говорится в сообщении МИД Арцаха.

Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян направил приглашение Альберту Вайлеру вновь посетить Арцах.