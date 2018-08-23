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МИД Арцаха: Недопустим запрет въезда Альберта Вайлера в Азербайджан



Ереван/Медиамакс/. Министерство иностранных дел Арцаха посчитало недопустимым запрет въезда депутата Бундестага Германии Альберта Вайлера в Азербайджане.

Власти Азербайджана на днях запретили въезд Альберта Вайлера в страну, который должен был прибыть в Азербайджан в рамках предстоящего визита канцлера Германии Ангелы Меркель в страны Южного Кавказа. 

 

Альберт Вайлер оказался в «черном списке» Баку из-за недавнего визита в Арцах. 

 

«Составляемый в МИД Азербайджана «черный список» посетивших Арцах иностранных граждан грубо нарушает права на свободу передвижения и на получение достоверной информации и является попыткой навязать международной общественности свою одностороннюю и искаженную точку зрения.

 

Считаем недопустимыми подобные действия Азербайджана и полагаем, что, если они останутся без должной оценки со стороны международного сообщества, то со временем будет все сложнее вернуть Баку в конструктивное русло»,- говорится в сообщении МИД Арцаха. 

 

Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян направил приглашение Альберту Вайлеру вновь посетить Арцах. 

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