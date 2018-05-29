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Статус и безопасность Арцаха приоритетны для Еревана



Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил сегодня, что риторика Баку мешает формированию атомосферы, способствующей миру.

Принимая спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара, министр заявил, что Армения привержена продолжению процесса урегулирования карабахского конфликта исключительно мирным и переговорным путем, в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. 

 

Говоря о разрешении карабахского конфликта, глава МИД отметил, что статус и безопасность Арцаха являются приоритетными для Армении вопросами в переговорном процессе. 

 

Собеседники обсудили также перспективы сотрудничества Армении и ЕС в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, отметив, что документ служит хорошей основной для углубления связей. 

 

В повестке встречи были также вопросы, касающиеся диалога по либерализации въездных виз с ЕС и запуска плана действий.  

 

Зограб Мнацаканян и Тойво Клаар также обменялись мнениями о развитиях вокруг ядерной программы Ирана.

 

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