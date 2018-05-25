Рубен Варданян: о «революции сознания» и восхождении на Арарат

25 мая 2018 года социальному предпринимателю, соучредителю фонда IDeA Рубену Варданяну исполнилось 50 лет. Мы отобрали некоторые его высказывания из интервью Медиамакс и выступлений разных лет.

Об исчерпавшей себя модели (октябрь 2016 года)

Мы подошли к 25-летию независимости Армении в ситуации, когда модель управления страной, построенная за эти годы, себя исчерпала.

После распада СССР к власти в Армении пришли люди, родившиеся и выросшие в советской системе, либо бывшие диссиденты, бывшие комсомольско-партийные работники или бывшие сотрудники спецслужб. Многие из них любили и любят Армению, но, не имея иного опыта управления помимо того, что они видели в Советском Союзе, не имея до этого возможности учиться в других странах, они воссоздали ту модель управления, которая была для них наиболее понятной и привычной.

Интервью | 2016-10-21 09:16:35 Рубен Варданян: «У нас не будет второго шанса»

А те, кто знает больше языков, лучше воспитан и лучше образован, остаются практически невостребованными и не могут добиться серьезного успеха, потому что в обществе доминирует модель полублатного мачизма.

О тезисе «нации-армии» (октябрь 2016 года)

Думаю, что у нас нет иного пути, кроме как претворять его в жизнь. Просто не вижу другого пути. Израиль десятилетия живет по такой модели, и это не мешает ему быть демократическим государством. В Швейцарии, нейтральной и мирной стране, люди хранят дома боевое оружие и регулярно отправляются на военные сборы.

Нам предстоит длинный путь по изменению отношения к армии в обществе, и я рад, что новый министр обороны решил начать именно с этого и с преодоления существующего разрыва. Например, сегодня в нашем обществе нет консенсуса вокруг того, что стыдно избегать службы в армии. Однако боеспособность армии определяется не только материально-техническими показателями и новейшим вооружением, но и уровнем поддержки, которую солдаты и офицеры черпают из общества. Офицер не должен стесняться выходить на улицу в военной форме, наоборот, он должен гордиться своей формой. Нам следует принципиально менять ситуацию, когда армия воспринимается как «нагрузка» на госбюджет и на мирную жизнь, и создавать атмосферу, в которой молодые люди и даже девушки будут стремиться попасть в армию добровольцами.

О разобщенности армян (март 2015 года)

Уважаемый человек, выпускающий журнал в диаспоре, отвечая на вопрос о том, почему в своем докладе он вообще не упоминает армянскую общину России, сказал: «Они не говорят по-армянски и по-английски, и я ничего о них не знаю». В такие моменты понимаешь, какие серьезные разломы существуют в том, что представляется нам консолидированной армянской диаспорой.

Интервью | 2015-03-10 00:02:54 Рубен Варданян: «Мы должны удивлять и ломать предубеждения»

Еще одна проблема, которая стала для меня очевидной, заключается в том, что многие армяне, уехавшие из Армении за последние 25 лет, вольно или невольно пытаются доказать себе и окружающим, что приняли единственно верное решение. Вследствие этого очень большое число представителей этой «новой диаспоры» подсознательно негативно настроено в своем отношении к тому, что происходит сегодня в Армении, и категорически не хочет ассоциировать себя с армянским миром.

О посредственности (март 2015 года)

Посредственность, пустившая глубокие корни в нашем обществе, очень опасна, поскольку убивает в нас творческое начало. Чтобы преодолеть этот кризис, нам нужна революция сознания. Мы должны удивлять и ломать предубеждения. Мы не можем позволить себе быть посредственными и должны сделать все, чтобы стать лучшими во всем, что мы делаем, в том, как мы живем, как работаем и как думаем.

О своем радикализме (май 2017 года)

У Карена Карапетяна довольно сложная задача, потому что ему нужно делать изменения без революции. У меня более революционные подходы, я думаю, что изменение модели должно быть более резким. Я сторонник более радикальных методов, это известно президенту, и премьер-министру. Но, конечно, мне проще так говорить, потому что я не занимаю государственную должность.

Об апрельской войне и «полуправде» (апрель 2016 года)

Может быть, я преувеличиваю, поскольку я эмоциональный человек, но последняя война не позволяет нам говорить «полуправду». Не позволяет не говорить, например, о том, почему дети представителей элиты не служат в армии.





О восхождении на Арарат (октябрь 2015 года)

Мне было трудно подниматься из-за своего веса, уже не говоря о снежной буре. Но я рад, что нам удалось преодолеть все сложности. Однажды я обещал деду, что поднимусь на Арарат, и для меня было важно сдержать слово.

О серых и черных лидерах (февраль 2012 года)

В свое время я прочитал интересную мысль о том, что все изменения в мире происходили через реформацию, революцию, или инквизицию. То есть, существует лишь три механизма реализации изменений, других нет. Все они чреваты большим количеством жертв. Не хочу никого пугать, но это закон истории, и нас ждут тяжелые времена. Любое изменение системы приводит к жертвам, пусть не в буквальном смысле, но многие слои пострадают очень сильно, и это приведет к психологическому кризису. Будет либо реформация, либо революция. Обычно на смену серым лидерам приходят черные.

Off-the-record | 2012-02-05 22:00:14 Рубен Варданян: «Нас ждет реформация, революция или инквизиция»

В 20-е годы прошлого века в Европе появилась масса серых лидеров, было много популизма. Люди устали после Первой мировой войны, им хотелось передышки, и проблемы либо не решались, либо решались частично. Этой ситуацией воспользовались более жесткие лидеры, что впоследствии привело к Второй мировой войне. Поэтому, полагаю, нас ждет процесс ломки системы. Кого выкинет вперед история, каких лидеров? Думаю, мы стоим на пороге серьезных социально-политических изменений, которые произойдут через 5–10 лет.