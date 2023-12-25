Вероника Зонабенд: «Рубен - лидер мирового масштаба»

Эксклюзивное интервью Медиамакс с Вероникой Зонабенд - супругой социального предпринимателя, бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна

- Вероника, спасибо, что согласились дать нам интервью. Это первая возможность пообщаться с Вами после беспрецедентных событий этой осени. Все мы понимаем, насколько всё это тяжело для вашей семьи, и, безусловно, нелегко говорить о том, что вы переживали и переживаете. Естественно, первый вопрос о том, какие новости от Рубена. Когда общались последний раз? Есть понимание, в каких условиях его держат? Как происходящее воспринимают дети?

- Да, этот год действительно тяжёлый, никто не ожидал, что произойдут такие события. Мы не знаем, как скоро ситуация разрешится. Каких-то существенных новостей от Рубена нет. Раз в неделю нам разрешают очень коротко общаться по телефону. Нас беспокоит, что к нему не пускают международных адвокатов.

Конечно, нам очень не хватает общения с ним. На этой неделе исполнится три месяца с тех пор, как его задержали. Дети стойко переносят эту ситуацию, считают своим долгом поддерживать друг друга и очень поддерживают меня, они повзрослели за это время.

- Рубен Варданян вёл множество социальных проектов и инициатив. Насколько знаю, все инициативы и проекты продолжаются вне зависимости от того, что сам Рубен находится в азербайджанской тюрьме. Как вы справляетесь без него?

- Конечно, без Рубена трудно, и в то же время необходимость продолжать наши инициативы стала для нас точкой опоры. Нам важно, чтобы проекты, которые мы вместе начали, жили и развивались. От нас зависит очень много людей, и мы поддерживаем нашу деятельность в том объёме, в котором позволяют сейчас обстоятельства. Это мотивирует и даёт силы. Хотя за последние два года многое случилось и в нашей жизни, и в мире, работа наших проектов не прекращается, потому что они долгосрочные, их горизонт составляет 20–25 лет. Так, например, колледж UWC Dilijan открылся в 2014 году, а к реализации этого проекта мы приступили ещё раньше, понимая, что первые результаты сможем увидеть лишь через 10–15 лет. И только сейчас они становятся заметны.

Вардан Грегорян, Рубен Варданян и Вероника Зонабенд Фото: IDeA

Конечно, мы не могли себе представить, что ситуация изменится настолько кардинально, но о том, что мы входим в «идеальный шторм», Рубен начал говорить ещё лет 15 назад. Тогда это звучало как некая футурологическая теория, но сейчас события разворачиваются с невероятной скоростью и ведут к глобальным изменениям во всех системах.

Как мы всё это переживаем? По-разному, но, если говорить о наших проектах, то мы надеемся, что выстоим в этой буре и нам удастся осуществить задуманное. Мне радостно видеть, что нам удалось собрать команду, которая нас поддерживает, готова остаться в проектах и продолжать работу вопреки всем трудностям.

Разумеется, что мы сталкиваемся и с противодействием, видим негативные новости в СМИ. Это естественно, сейчас всё обострилось, в том числе процессы, связанные с личностью Рубена, которые прежде протекали латентно.

Общество | 2023-12-12 16:07:48 Более 150 международных деятелей требуют освободить армянских заключенных

И всё же очень много людей его поддерживает, наша семья всем им горячо благодарна. Были и коллективные обращения деятелей культуры, студентов и преподавателей бизнес-школы СКОЛКОВО, и обращения и интервью уважаемых людей, которые были возмущены незаконным задержанием Рубена и призывали освободить его. Недавно 150 известных во всём мире гуманитарных деятелей, политиков и бизнесменов подписали открытое письмо в поддержку Рубена.

- Проекты Рубена Варданяна действуют не только в Армении. Изменилось ли что-то в управлении этими проектами, продолжают ли работать проекты за пределами Армении?

- Да, все наши проекты продолжают работу. Наша деятельность всегда была направлена на то, чтобы выстраивать мосты между разными странами, цивилизациями, культурами и поколениями. Школа управления СКОЛКОВО и Международная школа лидерства и профессионального развития «Матена» растят в России и Армении новые поколения лидеров, которые способны наладить диалог со всем миром. В UWC Dilijan учатся подростки из 82 стран, они растут с пониманием, что нужно слышать других и уметь договариваться.

Вардан Грегорян и Вероника Зонабенд Фото: UWC Dilijan

Программа «Возрождение Татева», которая включает в себя канатную дорогу, восстановление Татевского монастыря и развитие местных общин, тоже в каком-то смысле про наведение мостов. Она направлена на то, чтобы возродить Сюник, создать в нём точку притяжения для жителей Армении и иностранных туристов. Результатом стало 17-кратное увеличение ежегодного туристического потока в регион с 2010 года, ожила экономика, активизировалась социальная и культурная жизнь. В то же время древний монастырь, бывший в Средние века ещё и крупнейшим университетом в регионе, - это символ духовности и просвещённости. Именно здесь, как считает Рубен, начнётся духовное возрождение Армении и Армянского мира.

В числе программ нашего благотворительного фонда «Школы мира» (Scholae Mundi) в Армении и в России есть такие, которые финансируют обучение талантливых и активных старшеклассников в UWC, в том числе в нашей школе в Дилижане. Есть и стипендиальная программа для иностранных студентов, которые поступают в международные вузы. Есть летние образовательные программы “Just Dilijan It!” для детей и подростков, которые проводятся в Дилижане. В них участвуют и дети из Арцаха.

Рубен Варданян и Вероника Зонабенд Фото: IDeA

Вообще, программы поддержки насильственно переселённых жителей Арцаха - это отдельное большое направление. Они помогают женщинам, молодёжи и детям адаптироваться в новых условиях, получить психологическую помощь, приобрести новые навыки, которые позволят им преодолеть сложности, развить свой потенциал и найти своё место в жизни. Помощь оказывается арцахским ремесленникам, чтобы обеспечить преемственность мастерства. Всё это лишь часть большой работы, которую ведут наши фонды и институты и их партнёры и которая касается образования и развития. А есть ещё программы агентства «Мы - наши горы», которое было основано Рубеном и его партнёрами с тем, чтобы содействовать развитию Арцаха, а теперь сосредоточило усилия на помощи насильственно перемещённым арцахцам.

Возвращаясь к тому, с чего я начала, повторюсь: все наши проекты направлены на то, чтобы разрушать искусственно созданные преграды. К сожалению, сегодня мы наблюдаем, как в мире вновь усилилась поляризация и увеличились разрывы. Возводятся новые стены и в прямом, и в переносном смысле.

- В свое время Рубен помог многим. Если не ошибаюсь, около 1 500 стипендий, сотни благотворительных проектов, не говоря уже о крупных программах, таких как «Возрождение Татева», которая изменила всю обстановку в Сюнике.

- Да, и я рада, что мы дали шанс людям реализоваться. Уверена, что часть из них, добившись успеха, будет возвращать то добро, которое они получили в своей жизни, причём не только от нас и наших программ, но и от других людей, которых они встречали на своём пути. Мы это называем благодарностью в действии. Это понимание, что надо возвращать долги, что мы все ответственны за то, каким будет этот мир, что наша обязанность - помогать тем, кто в этом нуждается, и давать шанс новым поколениям. Поэтому я уверена, что какой-то процент из тех, кто получил от нас и наших программ стипендии или иную поддержку, будет передавать эстафету добра.

- Огромное количество людей выразили поддержку Рубену Варданяну и вашей семье. Как думаете, почему его задержание вызвало такой широкий резонанс во всём мире?

- Рубен был и остаётся «глокальным» и масштабным человеком, под какую бы категорию ни пытались его подвести и СМИ, и отдельные люди. Он лидер и визионер, который анализирует прошлое и умеет видеть тренды будущего прежде, чем их замечает большинство. Это позволяет ему предвосхищать изменения. В своих интервью и выступлениях он говорил о мировых процессах, о которых люди даже ещё и не начинали задумываться. Посмотрите его интервью пятнадцати-десятилетней давности.

Удивительно, как точно он предвидел то, что происходит сейчас, пытался предотвратить проблемы и сподвигнуть других хотя бы поразмышлять об этом.

Рубен Варданян Фото: IDeA

Рубен - лидер мирового масштаба и человек с широким кругом связей. Те, кто взаимодействовал с ним и в бизнесе, и в гуманитарной деятельности, понимают его, верят ему и видят искренность его намерений во всём, что он делает. Всё, о чем он говорит, он выполняет и не приемлет двойных стандартов, которые в мире стали, увы, нормой. Потому и неудивительно, что его поддержало столько людей.

- В разное время Рубен Варданян активно работал и в Арцахе, и в Армении, и в России, и на Западе. Его удержание воспринимается одинаково во всех странах?

- Рубен - многогранный человек, и каждый, кто с ним когда-либо взаимодействовал или даже просто знает о нём, видит его по-своему. Могу лишь сказать, что равнодушным к нему не остаётся никто. Безусловно, есть разные оценки политической ситуации, но все, кто знает Рубена лично, считают его незаурядным и порядочным человеком с большим сердцем и воспринимают его нынешнее положение как большую несправедливость.

- Как вы думаете, если бы все знали о том, чем может обернуться переезд Рубена Варданяна в Арцах, он бы поступил по-другому? А вы?

- Я думаю, что он предполагал, какими могут быть последствия его решения, и тем не менее поступил так, как поступил. Не думаю, что он ожидал, что реализуется настолько негативный сценарий, но уверена, что и в этом случае он не поменял бы своё решение. В письме, которое дошло до нас, он написал, что ни о чём не жалеет.

Рубен говорил, что шансы на успех всегда были очень малы, но, если не попробовать, они вообще будут равны нулю. Поэтому он счёл своим долгом хотя бы попытаться.

Вероника Зонабенд Фото: Медиамакс

А у меня другого выбора и нет, как только поддерживать его. Я ему полностью доверяю и считаю, что должна поддерживать его во всех стремлениях и начинаниях. Понимаю, что такие люди, как Рубен, рождаются раз в сто лет. И как бы тяжело ни было лично мне, я понимаю, что он не может принадлежать только своей семье, что он несёт ответственность перед самим собой, перед своим предназначением. Кому больше дано, с того больше и спросится. Безусловно, надо следовать своему пути. Рубен ему и следует, и я не имею права этому мешать.

- Какие шаги по освобождению Рубена предпринимаются его семьёй и друзьями?

- Большая и профессиональная команда адвокатов и правозащитников работает над тем, чтобы добиться освобождения Рубена и других заключённых из Арцаха, которых незаконно удерживают в Азербайджане. Я очень признательна нашим друзьям, которые каждый день стараются делать всё возможное.

Нубар Афеян, Вероника Зонабенд и Рубен Варданян в UWC Dilijan в 2015 году Фото: Медиамакс

Это придаёт нам силы. Иногда бывает трудно сдерживать эмоции, бывают очень тяжёлые моменты. Но когда понимаешь, что ты не один, то веришь, что всё разрешится, и можешь вновь найти в себе силы, чтобы работать с удвоенной энергией ради возвращения Рубена.

- Скоро Новый год и Рождество. Кому и какой посыл вы хотели бы передать?

-Надо ценить каждый подаренный нам день и верить в будущее. В мире много хороших людей. Я верю, что всё равно побеждают добро и любовь.

И я хочу всем пожелать, чтобы в новом году у каждого из нас было понимание, что мы можем что-то изменить. Мы действительно можем. От каждого из нас зависит, в каком мире мы будем жить. И каждый из нас должен делать то, что в его силах. Мне очень нравится максима Сенеки: «Делай, что должно, и будь что будет».

Добра, мира, любви и счастья вам! Берегите близких!

С Вероникой Зонабенд беседовал Ара Тадевосян