Василис Марагос: Сюник приобрел особое значение

Интервью Медиамакс с послом Европейского союза в Армении Василисом Марагосом

- 18 января 2023 года представители Армении и Евросоюза объявили о запуске инициативы Resilient Syunik Team Europe. Давайте поговорим об особенностях этой инициативы, которую реализуют структуры ЕС и государства-члены. Чем она отличается от других инициатив по оказанию помощи или развитию?

- Инициатива Resilient Syunik Team Europe действительно может показаться необычной, но мы живем в необычные времена и должны проявлять необходимые подходы для ответа на вызовы, с которыми мы сталкиваемся.

Инициатива Team Europe набирает обороты как уникальное и инновационное средство совместной работы со странами-членами ЕС. Во время пандемии COVID-19 мы поняли, насколько эффективными могут быть совместные действия. В рамках внешних действий ЕС и его государства-члены на данный момент запустили около 170 инициатив Team Europe.

Resilient Syunik Team Europe уникальна по сравнению с другими инициативами, поскольку, вероятно, это единственная инициатива, ориентированная на один регион. Эта инициатива очень важна как для всех вовлеченных, так и для бенефициаров на местах. Сюник является очень важным регионом для общества, экономики и безопасности Армении. Он также очень важен также с точки зрения обеспечения связи как внутри страны, так и за ее пределами, и мы не должны забывать, насколько сильным было влияние на регион войны 2020 года и впоследствии - кризиса беженцев. В то же время я должен уточнить, что вовлечение в Сюнике не происходит за счет нашей работы в других регионах Армении. Мы работаем по всей стране, делаем значительные инвестиции в образование, сельское хозяйство, экономику и другие сферы в Лори, Тавуше, Шираке, в других марзах и, конечно же, в Ереване.

Инициатива Team Europe является «зонтиком», в рамках которого такие структуры ЕС, как Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк, государства-члены ЕС, партнеры-единомышленники и организации развития могут найти свое место, участвуя в устойчивом развитии региона и в значительных, а иногда и небольших проектах, целью которых является раскрытие социально-экономического потенциала. Все участники гордятся работой, которую мы вместе начали в Сюнике. На данную инициативу уже выделено более 110 миллионов евро, которые будут инвестировано в общины Сюника, однако это не самая важная составляющая. Наше финансирование стимулирует творческий подход и создает возможности для людей на местах, и это очень важно.

Несколько месяцев назад я посещал Сюник и видел потенциал и энтузиазм участников. Я бы хотел подчеркнуть, что Team Europe - это главным образом местные жители. Их стремления, творческие подходы, идеи - это наша Team Europe в Сюнике. И этот посыл очень хорошо принят и понят как в Брюсселе, так и в Ереване.

- Можно ли говорить о предварительных результатах? Что было сделано в рамках этой инициативы примерно за год?

- Прежде всего, в течение этого первого года (который был полон вызовов для региона и страны) мы четко определили свои действия и цели. Есть несколько тематических направлений, которым мы уделяем внимание. В первую очередь, упор делается на экономическое развитие, которое также является ключем для обеспечения устойчивости и безопасности. Это включает в себя поддержку частного сектора, занятости и социальных услуг. Второе направление инвестиций в устойчивость и безопасность касается наращивание потенциала органов местного самоуправления. Мы сотрудничаем с местными властями, что является обязательным условием успеха.

В центре нашего внимания человеческий капитал. Например, мы поддерживаем создание нового центра «Тумо» в Капане, работы уже идут. Различные программы, реализуемые в Сюнике, направлены на интеграцию беженцев, в том числе - на поддержку пожилых людей. Участие гражданского общества в этой области очень важно. Людям необходимо давать возможности, они должны чувствовать уверенность в том, что смогут создавать ценность для своего региона. В Сюнике я встретил удивительных людей, энергичных представителей гражданского общества, преданных своему делу представителей госсектора, представителей СМИ, которые хотят ответственно информировать своих сограждан, женщин, которые усердно работают над сохранением местных ремесленных традиций и навыков.

Василис Марагос Фото: Медиамакс

На данный момент инициатива Team Europe состоится из 32 проектов, однако она расширяется, поскольку представляет собой открытый процесс и получает сигналы от все большего числа доноров и партнеров о том, желающих присоединиться.

Что касается образования и человеческого капитала, должен добавить, что на конференции «Global Gateway» в Брюсселе в октябре 2023 года, на которой присутствовал президент Хачатурян, было подписано соглашение о создании двух очень важных центров неформального образования, которые будут реализованы Фондом «Дети Армении». Конечно, неформальное образование не заменяет собой формальное, однако является очень важным, поскольку предоставляет значительные возможности для развития навыков и способностей людей, особенно молодежи.

В настоящее время мы активно работаем на местах с фермерами с целью укрепления их потенциала по производству высококачественной продукции и доступа к рынкам.

- Вы уже упомянули, почему было решено сделать особый акцент на Сюнике, и отметили, что это не означает, что другие регионы Армении не важны. Как вы думаете, особое внимание к Сюнику придает дополнительные надежды и уверенность живущим там людям?

- Одна из причин нашего внимания к Сюнику заключается в том, что власти Армении обратились к нам с этим вопросом после войны 2020 года. И мы получили очень четкую концепцию и очень четкое видение от местных властей Сюника. Выступать с позиции собственника крайне важно для любого партнерства. Без этого невозможно реализовать ни один проект. Я надеюсь, что люди в этой части Армении также чувствуют себя безопаснее благодаря присутствию Европейского Союза и его партнеров. Сигнал о том, что этот регион не брошен, что мы находимся рядом, стоим плечом к плечу с людьми, был очень хорошо понят в Сюнике, и люди видят это в своей повседневной жизни.

Однако решающее значение имеют инициативы и творческие подходы людей на местах. Это основной залог успеха наших проектов. И я хочу заверить жителей Сюника, что мы здесь и будем продолжать здесь находиться. Мы будем уделять больше внимания гражданскому обществу, будем помогать развивать и укреплять его потенциал.

Независимо от того, сколько людей работающих в Ереване, Брюсселе, Берлине или Париже хотят помочь, в конечном итоге местные жители лучше понимают свои потребности, поэтому они участвуют и направляют нас в различных процессах.

Ара Тадевосян беседует с Василисом Марагосом Фото: Медиамакс

В других регионах Армении мы с местными сообществами тестируем подход EU LEADER по развитию сельских районов, разрабатывая и реализуя конкретные программы на основе их местных стратегий. Мы можем распространить это и в Сюнике. Местные и международные партнеры привносят бесценный опыт, который важен для успеха в различных областях.

Также напомню, что с февраля 2023 года началась деятельность Гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA). Миссия осуществляет наблюдение на армянской стороне границы с Азербайджаном и широко представлена в Сюнике. Это также посыл солидарности.

- Думаю, это также уникальное сочетание. С одной стороны, у нас есть гражданская миссия ЕС, которая способствует безопасности, с другой - программы развития, реализуемые в рамках Team Europe.

- Вы абсолютно правы. И, конечно, все это следует рассматривать в контексте тех усилий, которые мы предпринимаем совместно с властями Армении по развитию нашей партнерской повестки. В октябре прошлого года Европейский совет поручил Верховному представителю по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю и Европейской комиссии представить предложения по укреплению отношений между Арменией и Европейским Союзом по всем направлениям. В настоящее время мы готовим эти предложения, но я хотел бы подчеркнуть, что мы уже работаем на местах, основываясь на этой новой парадигме углубленного вовлечения. И инициатива Resilient Syunik Team Europe является одним из компонентов, наглядно иллюстрирующих смену парадигмы.

С Василисом Марагосом беседовал Ара Тадевосян