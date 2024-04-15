Президент Gibson Сезар Гуэкян: «Я усвоил важные ценности благодаря своим армянским корням»

Эксклюзивное интервью Медиамакс с президентом и генеральным директором компании Gibson Сезаром Гуэкяном

Сезар Гуэкян был назначен президентом и генеральным директором Gibson Brands в июле 2023 года. Он присоединился к команде Gibson в 2018 году и за 5 лет внес большой вклад в развитие компании.

В декабре 2023 года было объявлено о запуске проекта Gibson Band, первой композицией которой стала “Deconstruction” - ее авторами выступили Сезар Гуэкян, Серж Танкян и Тони Айомми.

- Вы говорите (или понимаете) по-армянски?

- К сожалению, нет. Я знаю только несколько нехороших слов. Мои родители свободно говорили по-армянски, но мы не воспользовались возможностью выучить язык. Мама и папа говорили на армянском, когда не хотели, чтобы мы понимали, о чем они говорят. Я вырос в Аргентине, и мои родители позаботились о том, чтобы я выучил английский.

- Можно сказать, что ваши армянские корни повлияли на вашу карьеру?

- Абсолютно. Моя семья на 100% армянская - как со стороны матери, так и со стороны отца. Я люблю армянские традиции и чувство общности. Когда я встречаю армянина, у меня сразу возникает интерес к этому человеку, его происхождению, и обычно сразу возникает определенная связь. Так произошло, когда я встретил Сержа Танкяна. С другой стороны, Сержа сложно не полюбить, ведь он такой замечательный человек. У нас возникло понимание того, через что прошли наши семьи и что сегодня переживают армяне, и это нас связало.

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Благодаря своей семье я усвоил важные ценности, которые всегда применяю в бизнесе - упорный труд без жалоб, надежность, ответственность, сочувствие и стремление всегда быть частью решения (а не проблемы).

- Как вы следите за тем, что происходит в Армении?

- Я читаю новости, в основном то, что пишет Financial Times, также читаю армянские СМИ - Медиамакс, «Зартонк», слежу за сообщениями Армянского национального комитета Америки (ANCA) и всеармянского фонда «Армения». Кроме того, я на связи с большой группой армян, которые активно поддерживают Армению.

- Многие утверждают, что армянская диаспора постепенно исчезает. Согласны ли вы с этим?

- Я так не думаю и, конечно, надеюсь, что это не так.

- Планируете ли вы посетить Армению и будете ли вы как-то поддерживать армянских артистов?

- Да, я надеюсь скоро посетить Армению вместе с Сержем Танкяном и, если получится, с семьей Эрнекян. В Gibson мы продолжаем искать способы поддержки армян и армянских артистов. Мы делали аукционы в пользу фонда «Орран», продавая на них гитары, на которых я играл с музыкантами, которые меня приглашали.

- Как и когда вы познакомились с Сержем Танкяном?

- Мы встретились в Лос-Анджелесе несколько лет назад и у нас сложились братские отношения, которыми я очень дорожу. Я очень благодарен ему за дружбу и сотрудничество. У меня не так много друзей, которых я называю «hermano» (брат-Медиамакс), и Серж - один из них.

- Как возникла идея “Deconstruction” и кто решил обратиться к Тони Айомми?

- "Deconstruction" началась с нескольких риффов, которые я написал давным-давно. В октябре 2022 года я был в Буэнос-Айресе в студии La Roca Power Studio, которую мы основали с моим партнером Хорхе Родригесом. Закончив работу над инструментальным треком, я отправил его звукоинженеру-волшебнику Грегу Гордону, попросив свести его. Я сразу подумал, что Серж был бы идеальным партнером, поскольку песня сложная и был нужен вокалист с широким вокальным диапазоном, который напишет что-то экстраординарное.

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Я отправил трек Сержу, он очень быстро ответил, что ему нравится и сразу приступил к работе. То, что придумал Серж, превзошло мои ожидания. Он превратил сборник риффов в песню. И это придало мне смелости обратиться к Тони Айомми. Я считаю Тони крестным отцом хэви-метал (и называю его своим приемным крестным отцом), поэтому я подумал про себя: для меня было бы честью, если бы Тони исполнил соло в песне. Тони знает, что я играю на гитаре только благодаря ему. Плюс он активно работал для Армении в рамках проектов Rock Aid Armenia и Armenia Grateful 2 Rock. Так что, когда Тони согласился исполнить соло, все сошлось воедино.

- Все доходы от “Deconstruction” будут переданы программе беженцев из Арцаха фонда «Армения». Есть ли какая-то конкретная сумма, которую необходимо собрать, или сбор ведется с «открытым концом»?

- Да, все доходы передаются программе беженцев из Арцаха фонда «Армения». Мы также продали на аукционе картину Сержа и гитару с ее изображением, а семья Эрнекян удвоила вырученную сумму.

Сезар Гуэкян Фото: Gibson Brands

Семья Эрнекян также удвоит все доходы посредством фонда Corporación America Foundation. С Мартином Эрнекяном меня познакомил мой партнер Хорхе Родригес. Мартин и его команда очень воодушевлены сотрудничеством между Gibson, Corporación America, Сержем Танкяном, Тони Айомми и мной.

С Сезаром Гуэкяном беседовал Ара Тадевосян